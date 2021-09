BOBANOV SUIGRAČ SE SMIJAO ARKANU: Veliki majstor pamti jedan susret sa zločincem

Dejan ‘Dejo’ Savićević danas slavi 55. rođendan.

Nogometna ikona koja je zadivila svijet nastupajući za Milan te Crvenu Zvezdu.

Savićević je 1994. bio jedan od boljih igrača Milana u momčadi koja je osvojila Ligu prvaka. Zajedno s našim Zvonimirom Bobanom činio je okosnicu talijanske ekipe.

Dres Zvezde nosio je četiri godine (1988.-1992.). S beogradskim klubom osvojio je tri naslova prvaka, jedan nacionalni kup, Kup europskih prvaka te Interkontinentalni kup.









Pošto je bio Zvezdin igrač, bio je upoznat sa situacijom oko kluba. U jednom intervjuu za “Nedeljnik” Dejan je otvoreno govorio o ulozi Željka Ražnatovića Arkana u Crvenoj Zvezdi.

“Preuzeo je navijače. ‘Tigrovi’ su bili sačinjeni od navijača. Zašto ih je baš on preuzeo, to ne znam. Bio je glavni među navijačima. Upoznao sam ga igrom slučaja 1985. Jednom je na dan utakmice došao u Glasgow s grupom navijača. Crvena kapa, crveni šuškavac te Rolex od 300-injak tisuća maraka. Ja kažem: “Željko, dođi ovdje, netko će te propucat”, a on odgovori: “Neće nitko”. Pobijedili smo prvu utakmicu 3:0, stoga sam izašao na poluvremenu, i vidim njega s policajcima ispod tribine. Umirao sam od smijeha, on je s njima razmjenjivao kape”, izjavio je Savićević.