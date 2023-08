Bobanov prijatelj i šef došao Grcima prije Dinama: ‘Pozivam sve da iskorijene ovaj rak’

I dalje nema mira nakon što je prošlog tjedna u velikim neredima u Ateni ubijen navijač AEK-a, a iako se u međuvremenu dogodio povratak sportu s pobjedom atenskog kluba s 2:1 protiv Dinama u Zagrebu u trećem pretkolu Lige prvaka, i dalje se piše o sukobu nakon kojeg su ranije ovog mjeseca privedeni i navijači Dinama pristigli iz Hrvatske.

Jedna od takvih reakcija s dolijevanjem ulja na vatru došla je s komentarom grčkog novinara Giorgiosa Tsakirisa u tamošnjoj Gazzetti, s riječima napada usmjerenima na atmosferu na tribinama Maksimira u osvrtu na AEK-ovu pobjedu. Ipak, ima i ljudi koji rade na tome da se situacija smiri, a među njima je i Aleksander Čeferin, Slovenac na čelu UEFA-e.

Prvi čovjek krovne europske nogometne organizacije, dobar prijatelj i suradnik Zvonimira Bobana kojem je u UEFA-i i šef, uputio je javni poziv da se radi na iskorjenjivanju huliganizma, s istupom po dolasku u Atenu. Stigao je prije nego ondje bude i Dinamo koji će u subotu u 20:45 sati igrati drugu utakmicu trećeg pretkola protiv AEK-a.

Čeferin je u glavnom grčkom gradu imao sastanak s tamošnjim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, a nakon njega je poslao poruku koja nije u prvi plan stavila samo Grke, već problem koji traje i drugdje u Europi.

“Pozivam sve na europskoj razini da iskorijene ovaj rak”, bile su riječi slovenskog nogometnog dužnosnika na čelu UEFA-e.

Pritom je Čeferin istaknuo i jasnu razliku između nogometnih navijača i huligana. U Ateni je na djelu bio huliganizam, kako je naglasio.

“This is the cancer of football. They are not football fans. Don’t call them football fans.”

UEFA President Ceferin in Athens / #Greece pic.twitter.com/Rg8NFQIycg

— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) August 16, 2023