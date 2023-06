Bobana je volio, a još više djevojke i lude provode: Nitko nije radio takve zabave, a posebno će se pamtiti nezaboravni skandal

Autor: Ivan Lukač

Silvio Berlusconi bio je sve samo ne svetac. Kralj zabava u kojima je dominirao blud, a sve se miješalo s alkoholom i drogom bio je uvijek svoj i nije ga brigalo što drugi misle. Bez obzira na njegov nesveti status njegov sprovod bit će u milanskoj katedrali što je još jedan dokaz njegove moći- Moć je bila njegova glavna ovisnost, a novac droga preko koje je dozirao ovisnost. Upravo ga je i moć povukla da se baci u politiku, a prije toga u nogomet.

Njegova priča nije ona filmska gdje je kao siromah i barski pjevač dospio do vrha. Silvio se rodio na vrhu. Ime u poslovnom svijetu stvorio je još u 1960-tima, kada mu je banka njegovog oca, uz garanciju fiktivne kompanije sa sjedištem u Švicarskoj koju se kasnije povezalo s mafijom, odobrila kredit za projekt izgradnje čitavog jednog prigradskog naselja za 10-tak tisuća stanovnika. Bila mu je to idealna platforma za promociju svoje televizije “TeleMilano” koja je postala prva privatna televizija u Europi i iz koje je započeo graditi svoje carstvo.

“Nitko nikad neće napraviti ono što je Berlusconi napravio za Milan. Ne samo po pitanju rezultata nego i klase i ljepote kojom je ispisana nogometna povijest. On će po tom pitanju zauvijek ostati jedini” opisao ga je jednostavno kako je i igrao Zvonimir Boban.





Stvaranje supertima

Legenda hrvatskog nogometa itekako dobro je poznavala predsjednika Milana jer tamo je proveo 10 godina, ali priča o Milanu i Berlusconiju kreće 5 godina prije dolaska Bobana. Berlusconi je Milan preuzeo 1986. godine, u vrijeme kad je klub bio osramoćen sudjelovanjem u skandalu Totonero u kojem je otkriveno da su igrači i suci namještali utakmice za kladionice. Klub je izbačen u drugu ligu kao Juventus 2006. pa je ironično kada se baš navijači Milana Juvenstusu drže moralne lekcije.

Znalo se da je bio veliki nogometni fanatik, navijači su ga molili da kupi klub i vrati ga na stare staze. Naravno, kao i svaki pravi biznismen prvo je gledao svoj interes i samopromciju. Inteligentan kakav je bio samo par mjeseci nakon što su ga navijači molili da kupi klub on je to i napravio. Kao vlasnik privatne televizije koja je dobila nacionalnu frekvenciju zahvaljujući njegovim vezama s premijerom Italije od Milana je počeo raditi brend, a i sam je znao da je Mundijal u Italiji 1990. te da će imati veliku promociju.

Sa Sacchijem i sportskim direktorom Adrianom Gallianijem, koji je s njim došao u klub, Berlusconi je počeo stvarati Milanovu megamomčad. Okosnicu obrane činili su Franco Barresi i mladi Paolo Maldini. U veznoj liniji Berlusconi je Donadoniju dodao Romina veznjaka Carla Ancelottija, a u napad je doveo Ruuda Gullita i Marca van Bastena. Stvorio je prvu od megamomčadi koje će stvoriti u svojoj vladavini.

Godine 1989. osvojili su Kup prvaka nakon što su u polufinalu u uzvratu demolirali Real 5:0, a u finalu pregazili Steauu 4:0. Naslov su obranili sljedeće sezone pobjedom protiv Benfice u finalu 1:0 i Milan je postao najjača momčad na svijetu. Njihov nogomet odskakao je talijanskih principa. Igrali su brzo, s puno pressinga, a napad predvođen čudesnim Van Bastenom bio je za divljenje cijelom svijetu.

Nakon Sacchijem dolazi Cappelo. Tada stiže i Zvone Boban. Od 1992. do 1994. osvojiti tri naslova prvaka zaredom, Van Basten još jednu Zlatnu loptu 1992., a Milan je bio u nizu od nevjerojatnih 58 utakmica bez poraza u talijanskom prvenstvu. Od 1993. do 1995. Milan je tri godine zaredom igrao finale Lige prvaka, a finale 1994. bilo je kruna Capellove vladavine u klubu. S 4:0 potopili su Barcelonu. Bio je to drugi Milanov supertim, a ovaj je bio predvođen Bobanom, Saviševićem, Weahom i ostalim zvijezdama tog doba.

Politika ga je uništila

Nakon te titule krenula je obnova momčadi, a on je krenuo u ono što po mnogima nikad nije trebao, politiku. Za nju kažu da je prostitutka, a “sveti” Silvio ih je jako volio pa kako onda ne voljeti onda i najveću. Dok se Milan tražio, Berlusconi napadao vlast, drugi klubovi su se jačali, ali “džabe su krećili.” Dok su se redali skandali s mafijom, političkim protivnicima i ostalim neprijateljima Berlusconi je u klubu najviše vjerovao Bobanu i Maldiniju.









Dvojici rođenih lidera koji su spasili klub prije par godina pa možda i po uzoru na sada pokojnog predsjednika. Boban je za Sportske novosti biranim riječima pisao o Berlusconiju: “Berlusconi, jednom divni i pristojni milanski GOSPODIN, dragi UČITELJ, i kako nam je govorio puno puta – secondo PADRE I AMICO, nestao je u tunelima političkog bordela. Izobličen, iako plastikom zategnut, poderan, bez obzira na najbolja odijela, dezintegriran sobom dok nudi rješenja drugima, preplašen valjda, da nakon što je imao previše ne umre ‘ko sirot, troši zadnje kapi dostojanstva koje je nekada davno bilo orijentir svima koji su težili novom i boljem društvu i odmaku od stare, umorne i pokvarene Italije. ” Pričao je Boban da ga je gledao kao oca, a on Milan kao obitelj, ali da je politika sve promijenila i da je postao grub i bez osjeća prema svojoj obitelji.

2001. je došao na vlast, a Milan je naslove Europe još osvjajao 2003. i 2007. uz onaj bolni poraz od Liverpoola 2005. Bio je to treći Milanov supertim. Načinjen od domaćih genijalaca prije svega bivšeg kapetana Ancelottija koji je sada bio na klupi i došao kao spasitelj te Pirla i Gattussa uz vječnog vođu Maldinija i nov zvijezdu Kaku Milan je ponovno bio na vrhu. Međutim taj naslov 2007. bio je početak kraja.

Uzeli su još naslov Italije 2011. s Ibrahimovićem, Patom i propalim zvijezdama Robinhom i Ronaldinhom i započeli strmoglavi pad. Predsjednik se gubio od raznih skandala i afere “Ruby” koja je odjeknula čitavim svijetom. Počeo je gubiti snagu i ljubav prema svojoj obitelji. Razveli su se 2016.









Zvonimir Boban, Silvio Berlusconi and Dejan Savicevic. pic.twitter.com/ujxHlqNrDy — 90s Football (@90sfootball) January 12, 2023

Nije više imao novaca da prati nogometne trendove. Kada je napustio klub 2017. izgledao je kao kada ga je preuzeo 31 godinu ranije. Prazno, bez navijača, otužno i ni blizu vrhu i statusa na koji su navikli.

“Kada bi pitali sve žene ovog svijeta bi li htjele imati odnos sa mnom njih 30 posto bi rekle, da. Ovih drugih 70 bi izjavilo “zar opet?”” to dovoljno govori kakav je život živio čovjek koji je bio tvorac prvog nogometnog supertima i dokazao da je nogomet kao i sve ostalo jedan veliki biznis.

“Bio je vizionar kakvih nema. Osobno žalim zbog toga što je ušao u politiku, to nije trebao napraviti. Nakon toga više nije bio isti. Ne znam kako će se ondje gore, na nebu, podijeliti vlast, to ni Bogu neće biti lako razumjeti. Kako bilo, hvala, predsjedniče” riječi su Zvone Bobana.