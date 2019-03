BOBAN ŽESTOKO UZVRATIO EUROPSKIM VELIKANIMA! FIFA ignorirala ucjene i izglasala revolucionarnu promjenu

Organizaciji nogometnih natjecanja predstoje zanimljive promjene ako je suditi po vijesti kako je FIFA s predsjednikom Giannijem Infantinom i njegovim savjetnikom Zvonimirom Bobanom oglasila dvije ideje kako reprezentativni i klupski nogomet učiniti zanimljivijim.

Najprije je riječ o Ligi nacija,

Prva ideja bila je svjetska Liga nacija, natjecanje po uzoru na sadašnju Uefinu Ligu nacija, aliza tako nešpto u kalendaru jednostavnonema prostora.

Druga zamisao bila je organizacija klupske svjetske smotre s nastupom čak 24 najbolje momčadi, ali su dobili glasan – ne – od Europske nogometne organizacije (ECA).

Čak 15 velikana poput Uniteda, Barcelone i Ajaxa poručilo je u pismu Fifi da se protive promjeni Svjetskog klupskog prvenstva i da nijedan član ECA-e neće na njemu sudjelovati.

No, tu nije kraj priče, zahtjev klubova je odbijen, FIFA će ipak organizirati nekakvo svjetsko prvenstvo klubova s 24 kluba, izgleda već 2021. godine. Predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin je bio jedini koji je glasao protiv proširenja SP-a za klubove, dok je ostalih pet konfederacija FIFA-e glasalo za ovaj prijedlog. Na tom bi klupskom prvenstvu svijeta trebali biti prvaci Lige prvaka i Europa lige u posljednje četiri sezone (osam momčadi, među kojima su tamo već Real Madrid i Atletico kao pobjednici Lige prvaka i Europa lige prošle godine). Južna Amerika bi osigurala šest momčadi, dok bi Afrika, Azija i CONCACAF imali po tri, a Oceanija jednog predstavnika.

No, daleko je to još od realizacije, jer se najbolji i najbogatiji klubovi klone takve ideje već u startu.

Ostaje jedino pitanje kakvog smisla ima to natjecanje ako će se najbolji europski klubovi držati obećanja da ga neće igrati…