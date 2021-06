BOBAN OTVORIO DUŠU, SASVIM ISKRENO! ‘Ne mogu si to oprostiti, napravio sam najveću glupost u životu!’

Autor: F.F

Zvonimir Boban, legendarni hrvatski kapetan i desetka Milana progovorio je o svojoj karijeri za Financial Times. Osvrnuo se na 13. svibnja na Maksimiru te pričao o SP-u 1998. godine.

Prokomentirao je i tko su po njemu najbolji igrači u povijesti nogometa.

Svoj intervju započeo je s 13. svibnjem.

‘Ne žalim zbog toga’

“Ne žalim zbog toga, nimalo. Bila je to borba protiv režima i borba za slobodu. To nije bio udarac protiv Srba, niti je to bio udarac ni u koga. Nije ispravno nekoga udariti, nikada, ali prije toga mene je milicija u nekoliko navrata udarila. Bio sam ljut i psovao sam najgore moguće stvari”, započeo je Boban, pa nastavio:

“Tada sam bio ili premlad ili preglup da bih shvaćao neke stvari, mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu, nježniju konfederaciju.”

“Ponosan sam na sve, iako smo bili privilegirani zato što smo nogometaši. Razmišljao sam da se vratim i borim, a valjda mi je 13. svibnja olakšao dušu po tom pitanju.”

Žali za utakmicom protiv Francuske

“Najveću glupost u životu napravio sam na Svjetskom prvenstvu ’98. Bio sam kapetan i igrali smo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u najgoroj zoni, 20 metara od našeg gola. Francuzi su izjednačili iz te greške. A što ćeš, to ti je život… Nakon te utakmice smršavio sam nekoliko kilograma, nisam mogao spavati ni jesti. Još uvije si to ne mogu nikako oprostiti”, otkrio je Boban što ga muči.









A onda se osvrnuo i na najbolje nogometaše u povijesti, po njegovom mišljenju:

“Pelé, Maradona, Messi i Ronaldo. Brazilski Ronaldo, ali samo jedan je najveći. To je Maradona, a znate zašto? Ako su Ronaldo, Pelé i Messi dodirivali dušu lopte, Maradona je tu dušu prisvojio, bila je njegova”, zaključio je Boban.