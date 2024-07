Boban nije požalio udaranje policajca, drugu stvar si ne oprašta: ‘Napravio sam najveću glupost’

Autor: I.K.

Puno je stvari iz velike karijere Zvonimira Bobana, što na terenu, što nakon igranja nogometa. Na terenu, pamti se kako se probijao u dresu zagrebačkog Dinama, kasnije je postao jedan od velikana talijanskog i europskog klupskog nogometa igrajući za Milan, a u hrvatskoj reprezentaciji, najviše se pamti bronca koju je slavio predvodeći Vatrene kao kapetan na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

No, prije toga, pamti se i bolan trenutak koji je tadašnji kapetan Vatrenih imao na terenu. Dogodio se na tom SP-u u polufinalu protiv domaćina Francuza. Hrvatska je u 46. minuti slavila vodstvo nakon što je za 1:0 zabio Davor Šuker, no ubrzo je slijedilo izjednačenje Liliana Thurama na 1:1, minutu nakon Šukerovog gola, u akciji kojom su Francuzi kaznili izgubljenu Bobanovu loptu 20-ak metara od gola.

Bio je to prvi od dva Thuramova gola za Francusku. Drugi se dogodio za preokret domaće reprezentacije na 2:1 u 70. minuti, ta dva gola ostala su jedina dva koje je Thuram zabio u reprezentativnoj karijeri, a ono što je prethodilo izjednačenju na 1:1 Boban ne može zaboraviti, a ni oprostiti samom sebi.

‘Što ćeš, to je život’

“Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti”, rekao je Boban, a piše Večernji list.

Bilo je to više od osam godina nakon trenutka koji se jako dobro pamti iz Bobanove klupske karijere, tada iz dresa Dinama. Nezaboravne su scene kako udara policajca u obrani navijača tijekom nereda na travnjaku Maksimira, u danu u kojem su u svibnju 1990. u Zagrebu trebali igrati Dinamo i beogradska Crvena zvezda, no zbog nereda se ta utakmica nije dogodila.

Scene koje su odjeknule 13. svibnja 1990. se jako dobro pamte desetljećima kasnije. Boban je zbog udaranja policajca došao u prvi plan, a godinama kasnije, nisu se promijenile njegove emocije, a ni rasuđivanje o trenutku zbog kojeg je kasnije upao u probleme.









‘Borba za slobodu i protiv režima’

“Ne žalim zbog toga, uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari”, kazao je o reakciji tadašnjih pripadnika organa reda, protiv čega nije ostao bez reakcije.

Bio je to događaj prije nego se raspala tada već itekako ‘klimava’ Jugoslavija. Scene nereda na Maksimiru bile su jedan od uvoda u ono što je slijedilo, pokazale su kakva se atmosfera podignula, sukob je bio neizbježan. Što se raspada države tiče, Boban kaže da je u to vrijeme imao pogled da bi rasplet mogao biti drugačiji.

“Bio sam premlad ili glupda bih to vidio. Mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju”, kazao je o svojim tadašnjim pogledima na Jugoslaviju, prije nego se raspala.