BOBAN KONAČNO PROGOVORIO O ‘NIKAD ODIGRANOJ UTAKMICI’: Milicajac ga zamalo upucao, a evo što on kaže

Prije 29 godina, 13. svibnja 1990. godine, na zagrebačkom Maksimiru dogodila se ona zloglasna ‘nikad odigrana utakmica’ između Dinama i Crvene zvezde. Taj dan neki navode i kao neslužbeni početak Domovinskog rata, a obilježila ga je legendarna ‘desetka’ Dinama, Zvonimir Boban.

Na južnoj su tribini toga dana tisuće navijača Zvezde napali ostale navijače, pri čemu je jedan od njih izboden nožem, a sve su to pripadnici milicije samo mirno gledali. BBB to više nije mogao tolerirati i došlo je do sukoba Delija, BBB-a i milicije. Utakmica je prekinuta, a sukobi su se vodili na tribinama, terenu, atletskoj stazi i na udaru su bili baš svi, pa čak i igrači koji su ostali na travnjaku kako bi branili hrvatske navijače.

Tu je u legendu ušao Zvonimir Boban, koji na cijelu tu priču gleda vrlo skromno i o njoj ne voli puno govoriti.

“To je jedan poseban moment. Ne volim previše govoriti o tome. Možda sam ja jedini koji može uništiti lijepu sliku tog događaja jer svi smo mi bili jedno taj dan. Tisuće i tisuće drugih učinilo je je isto što i ja, ali, eto, ja sam imao desetku na leđima, to se malo instrumentariziralo, što je i normalno, ali ja sam ponosan na taj dan, na sve nas koji smo bili tamo i na način na koji smo htjeli pokazati da je bilo dosta svega onog što je bilo”, rekao je Boban pred kamerama RTL-a.

Podsjetimo, Boban je, braneći sugrađane, fizički nasrnuo na milicajca Refika Ahmetovića, inače djelatnika postaje u Dubravi, koji je ‘pendrečio’ hrvatske navijače. Jednom je prilikom Ahmetović otkrio što se sve dogodilo na terenu.

“Pokušao sam otjerati Bobana u svlačionicu, ali on se želio tući sa mnom. Udario sam ga palicom po preponi, a on se odmaknuo i pokušao me udariti po rebrima. Moj kolega ga je u tom trenutku udario po laktu, a Boban mene po ruci, nakon čega mi je ispala kaciga. Htio sam je podići s travnjaka, i kad sam se sagnuo, vidio sam ga u zraku sastavljenih koljena. Udario me nogama po ramenu i odgurnuo rukama. Kolege su mi govorile da pucam u njega, ali nisam želio jer nisam bio ozlijeđen. No da je ponovno krenuo, vjerojatno bih pucao i ubio ga”, otkrio je milicajac Ahmetović prije nekoliko godina.

Bobanov udarac postao je simbol Hrvatske i slika kapetana Dinama kako udara policajca obišla je svijet. Bobanu su prijetili smrću, na kraju nije ni išao na SP u Italiju zbog toga.