Boban ima favorita za preuzimanje Dinama: ‘Jako mi je drago da je on kandidat’

U izbore se ne uključuje izravno, ali Zvonimir Boban ipak prati što se zbiva u borbi za ulazak u novu Skupštinu Dinama, s listama i s kandidatima koji su zainteresirani za preuzimanje vodećih uloga u klubu. Nedugo nakon što je napustio Uefu, Boban se javno oglasio o svojem favoritu za vođenje kluba, dajući svoju potporu Velimiru Zajecu, legendarnom nekadašnjem kapetanu Dinama.

Zajec je od danas i potvrđeni kandidat za predsjedničko mjesto u Dinamu. Iza njega stoji lista čiji je radni naziv “Dinamovo proljeće”, a potporu mu je dao drugi slavni nekadašnji dinamovac, bivši kapetan hrvatske reprezentacije, iz generacije koju je Boban predvodio na terenu tijekom ’90-ih – uključujući i dolazak do bronce na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

“Jako mi je drago da je Velimir Zajec predsjednički kandidat na listi Dinamovo proljeće. Velika – prava i plava podrška”, bila je Bobanova kratka poruka kojom je stao iza kandidature bivšeg kapetana zagrebačkih Plavih za novu poziciju u klubu, ovog puta na njegovu čelu.

Two Croatian legends in Zagreb.

Velimir Zajec and Zvone Boban.

The quality of player in this picture is incredible.@gnkdinamo @HNS_CFF #Legende pic.twitter.com/NU9IIVbjFy

