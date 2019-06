BOBAN DOVODI VATRENOG U MILAN! Hoće li ga njegov klub pustiti? Možda, a evo i koliko za njega traže

Pisali smo već danas o mogućnosti da se Dejan Lovren od jeseni nađe na San Siru, u majici Milana, jednog od najtrofejnijih europskih klubova. Objavio je to u srijedu ujutro talijanski transfer-mag, Gianluca Di Marzio koji je uvijek među prvima na izvoru informacija.

Potvrđeno je to engleskom The Timesu, da se Milan zainteresirao za hrvatskog reprezentativca koji je prije dva tjedna postao prvak Europe s Liverpoolom. Lovren uživa velike simpatije Zvonimira Bobana, novog prvog operativca Milana. Voli ga i Ricky Massara, novi sportski direktor kluba, a sad je znano i koliko će Redsi za njega tražiti.

S obzirom na današnje razmjere odšteta u transferima za koje se traže i troznamenkaste cifre, Lovrenovih 25 milijuna funti zvuči kao šala… Ali, ta bi ponuda Milana, ako bi se dogodila, zadovoljila upravu Liverpoola.

Lovren je prije pet godina došao u Liverpool iz Southamptona uz odštetu od 25 milijuna eura. Ove sezone je od prvotimca je postao rezerva i to ne samo zbog ozljeda.

Tijekom 2018./19. sakupio je tek 14 nastupa u prvoj momčadi, dok je Liverpoolovom osvajanju europskog naslova pridonio sa samo dva od mogućih 13 nastupa. Nakon prve četvrtfinalne utakmice protiv Porta više nije dobio ni minute u LP-u.

Matip mu je uzeo mjesto u momčadi pa s nedodirljivim Van Dijkom čini stoperski par, a Lovren je postao rezerva.

