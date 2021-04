BOBAN DOBIVA ANGAŽMAN: Legenda hrvatskog nogometa uskoro s novim sjajnim poslom!

Danas je zanimljiva vijest došla iz vrha europske kuće nogometa UEFA-e po kojoj će legenda hrvatskog nogometa Zvonimir Boban od 20. travnja početi obnašati novu funkciju kao “Head of Football” ili na hrvatskom “Šef nogometa”.

Zvone je bio velika želja predsjednika Aleksandera Čeferina, te je osmislio tu poziciju i dodijelio je Bobanu, čovjeku od povjerenja.

Bobanu ovo neće biti prvi puta da se bavi tim nogometnim pitanjima pošto je sličnu poziciju imao od 2016. do 2019. u Fifi, gdje je bio desna ruka predsjednika Giannija Infantina.

Velika odgovornost

Kako se saznaje Boban će na novoj poziciji baviti se sa svim nogometnim pitanjima, a bit će dio Ureda predsjednika UEFA-e što će mu donijeti velike ovlasti i odgovornosti.

Boban je sada uz Davora Šukera, koji je član Izvršnog komiteta UEFA-e, još jedan Hrvat koji ima visoku poziciju u glavnom tijelu europskog nogometa.

Done deal! Former #ACMilan player and Chief Football Officer Zvonimir #Boban will be the new #UEFA's Head of Football. Official announce scheduled for the next week. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2021