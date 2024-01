Boban dobio žestok odgovor: ‘Nije nas on uzdrmao, a najednom sam postao diktator’

Autor: Ivor Krapac

Zvonimir Boban više nije u Uefi, napustio je krovnu europsku nogometnu organizaciju ranije ovog tjedna nezadovoljan zbog najave da bi predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin mogao dobiti novi, četvrti mandat na čelu, nakon što mu istekne sadašnji treći, za što bi se trebao izmijeniti trenutni Statut Uefe. Boban je u svojoj poruci istaknuo da iza toga ne može stati, a sada je dobio i odgovor, i to žestok, iz usta Aleksandra Čeferina u razgovoru za britanski The Guardian.

“Njegov odlazak nije nas značajno uzdrmao, a kamoli da bi izazvao šok u Uefi ili u europskoj nogometnoj zajednici, bez obzira na to što je odlazak bio neočekivan. O tome ćemo više razgovarati kada za to dođe prikladno vrijeme, vjerojatno iza našeg Kongresa”, rekao je Čeferin, misleći na okupljanje 8. veljače u Parizu, kada bi se moglo raspravljati i o promjenama za otvaranje vrata njegovom novom mandatu.

“Oko tih promjena, tu ima pravno pitanje i činjenično pitanje. Pravno pitanje: Kada smo 2017. imali Kongres i ja sam predložio ograničenje broja mandata, a to je onda i uvršteno u statutarna pravila. No, to je bilo napisano toliko nejasno da faktički nismo imali ograničenje broja mandata, jer bi poslije svakog mijenjanja statutarnih pravila došlo do toga da se ne bi računali raniji odrađeni mandati”, nastavio je Slovenac na čelu Uefe.

‘Nisam za to znao’

“Nisam u to vrijeme za to znao, pa je 2018. naša administracija izmijenila napisano u pravilima kako bi stalno bilo vezano uz postojeće statutarne obveze. Ipak, to je bilo napravljeno bez potvrde Kongresa, koje mora biti, a i bez potvrde bilo kojeg drugog tijela Uefe, što je takvu izmjenu napravilo nevažećom. Postupamo tako da sve raščistimo, a ako to ne napravimo, ne bi bilo ograničenja broja mandata i mogao bih biti kandidat zauvijek”, kazao je Čeferin u nastavku razgovora za poznati list, prije nego se okrenuo neimenovanom klaunu.

“Ima taj jedan klaun iz jednog saveza koji zove u druge saveze i javlja se medijima iz dana u dan, s cviljenjem da je to zavjera, a pritom ništa ne govori meni ili vodstvu Uefe. Drugi savezi su nas obavijestili o njegovom ponašanju, tom čovjeku i njegovim postupcima se smiju”, nastavio je Slovenac.

“Mene o ovom nitko ništa nije pitao, a drago mi je da sad mogu objasniti. Jasno ću reći – bez obzira na to hoće li se prihvatiti predložene promjene ili ne, to neće utjecati na moju raspoloživost da se kandidiram za novi mandat, ili na raspoloživost bilo kojeg drugog člana našeg Izvršnog odbora za novi mandat”, kaže Čeferin.

‘It was like I became Kim Jong-un’: Aleksander Ceferin on Uefa, Super Leagues and Saudi cash https://t.co/vKDSg4LnQg





— Guardian sport (@guardian_sport) January 27, 2024

‘Nisam siguran da želim biti kandidat’

“Činjenično pitanje je ovo – želim li biti kandidat u 2027? O tome ću pričati javno i obavijestit ću medije kada za to dođe vrijeme. Da budem iskren, umoran sam od svega što smo prošli proteklih nekoliko godina, pa zbog toga nisam siguran. No, ako se sadašnje pravilo ne promijeni, onda mi nemamo ograničenje broja mandata, to je jako jednostavno”, dodao je Slovenac.









Spomenuo je i kako ljudi gledaju na njega, kako se o njemu piše i govori, tvrdeći da ne nameće stvari sam, iako ima moć, već da se sve mora usuglasiti i dobiti ‘zeleno svjetlo’ u drugim tijelima Uefe. Čeferin je kazao i da nije sretan što je stvorena slika da je diktator, da postupa kao čelnik Sjeverne Koreje.

“Bilo je to prezentirano na način kao da sam najednom postao Kim Jong-Un u Sjevernoj Koreji. Nije uopće tako, konačna odluka neće biti samo na meni”, kazao je Slovenac na čelu Uefe kako stoje stvari, u razgovoru za britanski list u kojem se dotaknuo i Zvonimira Bobana na čiju su stranu stali mnogi nogometni zaljubljenici.