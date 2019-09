BLISTAVA HRVATSKA VEČER U EUROPI: Pogodak i asistencija Brekala, pogodak Ljubičića, asistencije Vlašića i Barišića

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo bio je jedan od najboljih igrala Wolfsburga u pobjedi 3-1 protiv Oleksandrije u susretu prvog gola I skupine Europske lige.

Brekalo je upisao pogodak i asistenciju. Među strijelce se upisao i Marin Ljubičić, dok su Nikola Vlašić i Borna Barišić zabilježili asistencije.

Wolfsburg je rutinski stigao do prvih bodova u Europskoj ligi pobijedivši ukrajinski sastav sa 3-1.

Domaćine je doveo u vodstvo Max Arnold u 20. minuti opalivši s više od 25 metara. Pomogao mu je gostujući vratar Jurij Pankiv lošom reakcijom. Samo četiri minute kasnije bilo je 2-0. Brekalo je sjajno petom proigrao Admira Mehmedija koji je iskosa prebacio Pankiva. Gosti su smanjili u 66. preko Jevhena Banade, no samo minutu kasnije Brekalo je vratio na dva razlike.

U drugom susretu Gent je pobijedio St Etienne sa 3-2.





U skupini H moskovski CSKA je doživio težak poraz na gostovanju kod Ludogoreca izgubivši sa 1-5 premda je nakon prvog poluvremena vodio 1-0.

Domaćin je sjajno otvorio utakmicu i već u petoj minuti je mogao do vodstva, no Wanderson je pogodio vratnicu. Rusi su uzvratili golom u 12. minuti. Nikola Vlašić je sjajno ubacio iz slobodnog udarca, a Igor Divejev je zabio glavom za 1-0. CSKA je zadržao vodstvo do konca prvog dijela, a onda se u prvim minutama nastavka raspao.

Ludogorec je u svega sedam minuta primio tri pogotka. Izjednačio je Wanderson u 48. minuti, na 2-1 je povisio Lukoki dvije minute kasnije, a u 52. minuti već je bilo 3-1, a pogodak je postigao Keseru. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 69. minuti kada je Keseru zabio drugi gol na utakmici za velikih 4-1. U 73. minuti najbolji igrač utakmice je realizirao kazneni udarac za 5-1.

Vlašić i Kristijan Bistrović su odigrali cijeli susret za ruski sastav, dok Zvonimir Šarlija nije nastupio.

U drugom susretu Espanyol i Ferencvaros su odigrali 1-1.

U skupina K Slovan je u Bratislavi pobijedio Bešiktaš sa 4-2 postigavši dva gola u sudačkoj nadoknadi utakmice.

Slovan je poveo preko Andraža Šporara u 24. minuti, no gosti su do poluvremena okrenuli rezultat. Izjednačio je Adem Ljajić iz jedanaesterca u 29. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela Vasil Božikov je zatresao vlastitu mrežu. Šporar je svojim drugim golom na utakmici izjednačio u 58. minuti. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika bivši igrač Hajduka Marin Ljubičić je nakon kornera zabio za 3-2, a minutu kasnije Rharsalla je potvrdio pobjedu slovačkog sastava.

Domagoj Vida je od prve minute predvodio Bešiktaš kao kapetan, dok je Ljubičić za Slovan zaigrao od 82. minute.

U drugom susretu Braga je na gostovanju pobijedila Wolverhampton sa 1-0.

Roma je u skupini J bez suviše stresa pobijedila Istanbul Basaksehir sa 4-0. Golove za rimski sastav zabili su Junior Caicara (42-autogol), Džeko (58), Zaniolo (71) i Kluivert (90+3). Nikola Kalinić je zaigrao za Romu posljednjih 15 minuta .

Wolfsberger je priredio veliko iznenađenje pobijedivši na gostovanju Borussiju Moenchengladbach sa čak 4-0.

U skupini L Manchester United je golom Greenwooda u 73. minuti pobijedio Astanu u čijim redovima je Marin Tomasov igrao cijeli susret, dok je Luka Šimunović izašao u poluvremenu.

Partizan i AZ su odigrali 2-2.

U skupina G Rangers je pobijedio Feyenoord sa 1-0.

Rangers je mogao do vodstva već u 10. minuti, no James Tavernier je promašio jedanaesterac. Ipak, u 24. minuti domaćin je stigao do vodstva sjajnim pogotkom Sheyjia Oja s više od 25 metara. Engleskom napadaču dodao je Borna Barišić koji je požrtvovnim startom oteo loptu suparničkom igraču. Nikola Katić nije nastupio za Rangers.

Porto je na svom travnjaku pobijedio Young Boyse sa 2-1, a sva tri gola su pala u prvom poluvremenu. Za Porto je zabio Soares (8, 29), a za goste Nsame (15-11m).