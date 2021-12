BLATTER JE SVE REKAO PRIJE PET GODINA: ‘To je jednostavna tehnika, u trenutku kada ih dodirnete, vi znate’

Još se ne stišavaju polemike oko ždrijeba Lige prvaka koja je jučer održana u sjedištu UEFA-e u Nyonu, kada su kuglice spojile ne spojive parove, te su iz vrha europskog nogometa odlučili ponoviti izvlačenje.

Naravno nakon takvog “previda” počele su glasine kako je ždrijeb namješten, a jedan od većih gubitnika je Real iz Madrida, koji je u ponovljenom izvlačenju dobio za suparnika PSG.

Iz UEFA su tvrdili kako je sve kompjuterska greška, no teško kako bi netko mogao povjerovati da su se krive kuglice našle u krivom potu.

Blatter je davno rekao

Sada nam ponovno u ušima odzvanjaju riječi nekadašnjeg čelnika FIFA-e, Seppa Blattera, koji je prije nekih pet godina imao sljedeću izjavu kada su ga pitali je li moguće namjestiti ždrijeb.

“Naravno da je moguće, smo je potrebno nekako označiti kuglice. Recimo, zagrijati ih ili ohladiti. To nije postojalo na ždrjebovima FIFA-e, ali sam nazočio ždrijebu, na europskom nivou, gdje se to dogodilo”, rekao je Blatter pa pojasnio

“To se nikad nije dogodilo kod nas u FIFA-i. Sigurno je da je moguće, ali se kod mene nije dogodilo. Nikada. Prije početka ždrijeba stave kuglice u frižider. To je jednostavna tehnika da odredite koje su loptice hladne, a koje tople. U trenutku kada ih dodirnete, vi znate”, približio je tehniku tada Blatter.

