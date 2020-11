BJELICA ŽESTOKO UDARIO NA JEDNOG VATRENOG, A KRITIZIRAO JE I DALIĆA: ‘Ja to ne bih nikad rekao’

Trener Osijeka Nenad Bjelica bio je prilično oštar u studiju Nove TV nakon poraza Hrvatske 2:1 u Švedskoj u petom kolu Lige nacija.

“Apsolutno zaslužena pobjeda Švedske. Moglo je biti i uvjerljivije s obzirom na prilike. Pozitivno je što smo još uvijek ispred njih i imamo šanse. Ne možemo biti zadovoljni ni u defanzivi ni u ofenzivi. Vezni red i napad je bio standardan i očekivali smo više”, rekao je Bjelica pa dodao:

“Kao da smo igrali na bod, a to je ono što je Dalić rekao prije utakmice da ne treba raditi. Nije dobro uopće slati poruku da se igra na bod. Uvijek bih kao trener rekao da se igra na pobjedu. Ja to ne bih nikad rekao. Šalješ poruku igračima da se igra na bod.”

Osvrnuo se Bjelica i na prvi gol Švedske za koji je okrivio Matea Kovačića.

“Velika taktička greška Matea Kovačića. Nema potrebe da se on uvuče toliko u krilu obrani. On nije idealan izbor za igrati sam tu šesticu, danas je dobro igrao s Modrićem u paru, ali više mi vuče osmici, igrač je koji stvara razliku. Na šestici je puno važnije koliko anticipirate igru. Nije važno koliko ste brzi i kakav ste nogometaš, nego kako stojite na terenu. On je dao previše prostora Kuluševskom, šestica mora biti tu.”