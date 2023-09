Bjelica žestoko ‘opleo’ po Osijeku: ‘Ovu upravu klub ne zanima, navijačima stadionom mažu oči’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nenad Bjelica dobro je ušao u sezonu sa svojim novim klubom, turskim Trabnzsporom. U svoje je redove doveo Mislava Oršića koji se ubrzo ozlijedio, Filipa Benkovića koji se zasada pokazao kao pojačanje i Tonio Teklić koji još nije dobio pravu priliku.

Prije turskog velikana vodio je Osijek. Rastali su u ružnom okruženju iako je Bjelica napravio povijesne rezultate za klub pokraj Drave. Za Germanijak je dao veliki intrevju gdje se nije susprezao da kaže što misli o upravi kluba:

“Smeta mi to. Puno sam dao tom klubu. Ostvario povijesne rezultate kao igrač i trener. No nemojmo izjednačavati instituciju NK-a Osijek s ljudima koji ga trenutačno vode. To što čine najviše govori o njima kao ljudima. O predsjedniku Sakalju, Valentini Koprivnjak i Vladi Čoharu. Oni trenutačno vode klub, oni su Uprava i sve to govori o njima i načinu na koji vode NK Osijek.”





Bez milosti o Kuleševiću

“90 posto igrača doveo sam besplatno u Osijek. Dva su plaćena: Mierez, koji je to vratio učinkom i koji će vratiti još više kada se proda, i Kristijan Lovrić, kojeg su u tom trenutku htjeli svi klubovi, a stigao je k nama. I doček od tisuću navijača svjedoči tome. Ne znam zašto nije pokazao svoju vrijednost, ali pokazat će je. U tom trenutku to je bila strategija kao što je sada strategija da se proda sve što se može prodati i da se uzme novac na svemu na čemu se može uzeti. Zašto? Zbog velikih troškova stadiona. Nakon što nismo uspjeli biti prvaci, a to je bilo neko utopističko vjerovanje svih nas da možemo, promijenila se strategija jer je nedostajalo novca za stadion. Tu priča završava.”

Zatim se dotaknuo Ivice Kuleševića, direktora kluba: “Gospodin Kulešević možda je trebao naglasiti da je to tada bila strategija kluba. Ja kao individua nisam ništa mogao. Ugovore su potpisivali i budžet kreirali Sakalj i Čohar. Pa nisam se sam izabrao da budem trener i sportski direktor. Oni su me doveli. Koristio sam sve što sam mogao u najboljoj namjeri i postigao povijesne rezultate kluba, koji nisu nikad ranije postignuti i vidjet ćemo kada će opet biti. Tu mislim na drugo mjesto i 77 osvojenih bodova. Kada to netko napravi s mojim Osijekom, ja ću mu prvi javno čestitati.”

Temu je zaključio u svom stilu: “Jednostavno, ovu upravu NK-a Osijek zanima NK Osijek koliko i mene vremenska prognoza u Džibutiju. Dvije godine koje sam proveo u klubu dvije su najuspješnije godine u klupskoj povijesti, a sve ono što oni sada pričaju izgovori su i isprike za vlastitu nesposobnost. Gospodin sportski direktor kaže da je napravljena promjena klupske strategije jer nije napravljen iskorak u rezultatu i to kaže nakon dvije najuspješnije sezone u povijesti kluba, u kojima je i sam kao pomoćnik sportskog direktora sudjelovao.

Oni su nakon te dvije godine vratili klub u prosječnost i u borbu za treće, četvrto mjestu u HNL-u. Pošteno bi bilo da su rekli: ‘Stadion nas je koštao dvostruko od predviđenog i moramo stezati remen.’ I nitko im ništa ne bi zamjerio. Sada mažu oči navijačima sa stadionom, ali brzo će i ta euforija oko stadiona proći i na vidjelo će izaći sva njihova neambicioznost i nezainteresiranost u vođenju kluba.”

U prilog Bjelici svakako ide činjenica da je osijekova vrijednost momčadi po Transfermarktu otprilike pola manja nego u vrijeme dok je Bjelica bio trener i sportski direktor. Za vikend Osijek čeka Rijeku što će pokazati pravu vrijednost ove momčadi.