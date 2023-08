Bjelica u nevolji gleda prema novom Hrvatu: U velikom napadu je i Dinamo

Nogometno tržište ostaje živo usred ljetnog prijelaznog roka, a na njemu, novosti se spremaju s hrvatskim igračima, kako u inozemstvu, tako i kod kuće, u SuperSport HNL-u.

Na domaćoj sceni, Dinamo je u potrazi za novim pojačanjima korak bliže dovođenju dvojca iz Lokomotive. Traju pregovori oko Lukasa Kačavende i Luke Stojkovića, a u njima, dovršetak posla očekuje se ovog tjedna, nakon što zagrebački Plavi obave posao na terenu u Europi.

Obavljanje tog posla na redu je sutra, kada će momčad Igora Bišćana u Kazahstanu igrati protiv Astane. Traži se potvrda prolaska u treće pretkolo Lige prvaka nakon što je Dinamo u prvoj utakmici drugog pretkola već obavio veliki posao s 4:0 na terenu Maksimira.

Detalje posla s Kačavendom i Stojkovićem približile su Sportske novosti, donoseći da je Dinamova ponuda za Lokomotivine igrače ‘teška’ ukupno pet milijuna eura, uz dodatne bonuse.

Tu je i opcija postotka od budućih transfera, s dodatnim novcem koji bi pripao Lokomotivi. Budući transferi su u ovom slučaju izgledni s obzirom na to da su Kačavenda i Stojković još uvijek mladi igrači.

Kačavenda je u ožujku proslavio 20. rođendan, a Stojković će 20 godina napuniti u listopadu.

Lukas #Kačavenda and Luka #Stojković will both miss season start for @NKLokomotiva as their club want to sell them! They are best club players and they are for sale!

Nothing official, no talks currently!#Lokomotiva #SuperSportHNL #transfer #transfertalk #Sorare pic.twitter.com/idcFJ6hWtw

— BalkanScout (@scout_cro) July 17, 2023