BJELICA SNAŽNO PRED BENFICU: ‘Ne bojimo se! Ni ako primimo pogodak, ništa se neće promijeniti. Idemo po prolazak!’

Autor: Dnevno.hr

Nogometaši Dinama spremni su ponovo ispisati dio povijesti. U četvrtak ih od 21 sat čeka uzvratni susret osmine finala Europske lige protiv Benfice. U tom povodu, večer prije, pred novinarima su se na standardnoj, službenoj press-konferenciji našli trener Modrih, Nenad Bjelica i igrač Nikola Moro.

Jutros su dinamovci krenuli sa zagrebačkog aerodroma prema zapadu Starog kontinenta, već je tada Bjelica davao izjave za medije, a sad je dosta toga ponovio, ali i ustvrdio da su se još dodatno njegovi igrači upoznali s protivnicima koji bi na teren Luza mogli istrčati u bitno izmijenjenom sastavu igre.

Ipak, prije toga je riječ dobio Moro koji će se s ostalim igračima naći na terenu od 20 sati po našem vremenu za kada je zakazan posljednji trening Dinama.

“Trebala bi ovo za mene biti prva utakmica u Europi od prve minute. Spreman sam na to i na tu pozciciju. Par utakmica sam već odigrao na toj poziciji i mislim da mogu odgovoriti zahtjevu trenera za ovu utakmicu”, rekao je mladi Dinamov igrač.

“Za mene kao mladog igrača i općenito za svakog igrača, ovo je nešto za što igra nogomet. Pun stadion, europska utakmica… Za mene je to velika stvar, mogu s ovime napredovati puno i kao igrač i kao osoba”, rekao je Moro na pitanje portugalskog novinara o važnosti sutrašnje utakmice.

Što Dinamo mora učiniti?

“Moramo svih 90 minuta odigrati maksimalno koncentrirano i disciplinirano u vezi obrane. Mora se odigrati stvarno kvalitetno, Benfica je momčad koja može kazniti svaku pogrešku. Ali, mi se nismo došli braniti, došli smo proći i mislim da možemo zabiti gol Benfici”, rekao je Moro.

Otišao je potom na trening, a potom je Bjelica govorio o pripremama za utakmicu.

“Došli smo odigrati dobru utakmicu. Dat ćemo sve od sebe i pokušati ponoviti ono što smo napravili u Zagrebu. Moramo imati puno koncetracije, samo tako možemo proći momčad kao što je Benfica. Nemamo što čuvati, taj rezultat nema nikakvu garanciju. Nadu u prolazak dalje daje mi upravo sve ono što su moji igrači pokazali u prvoj utakmici”, rekao je Dinamov trener u uvodu svog obraćanja novinarima.

“Očekujemo jednu agresivnu Benficu od prve minute, Benficu koja će pokušati zabiti pogodak čim prije. U zadnjim utakmicama su dosta furiozno kretali, bio sam na njihove zadnje dvije domaće utakmice. Bit će ofanzivni, pokušati brzo zabiti i pobijediti nas. Ovo za nas znači jako puno, poznavajući razliku između Benfice i Dinama u svemu, evidentno je da oni imaju premoć. Mi to želimo neutralizirati i pobijediti ih. To bi puno značilo za hrvatski nogomet koji više nije nepoznanica. Drugi smo na svijetu, imamo Luku Modrića, Dinamo je također nakon 50 godina tu gdje je pa nismo ni mi više toliko loši”, rekao je Bjelica.

Benfica je igrala dosta kasno, u ponedjeljak navečer zadnje prvenstveno kolo…

“To je njihova odluka, mi na to ne možemo utjecati. Mi smo stavili svoju utakmicu u nedjelju, oni u ponedjeljak, mi to poštujemo. Uvijek je bolje imati koji dan više prije ovakve utakmice. Mi se praktički od četvrtka regeneriramo, oni su igrali kasnije od nas, vidjet ćemo hoće li to imati ikakvu ulogu u utakmici.”

Ima li plan B u slučaju brzo primljenog pogotka?

“Jedan njihov pogodak eventualno ne mijenja ništa na našem planu. Znamo da neće biti lako, ali i da imamo kvalitetu. Benfica ima sjajne igrače, teško im je naći slabosti, ali vjerujemo u sebe. Vjerujem u one koji će istrčati, moramo to sve skupa kompenzirati srčanošću i na kraju probati proći dalje.”

“Ne znam jesu li nas podcijenili. Bili smo dobri, nismo dopustili Benfici da pokaže sve ono što zna i da realizira sve zamišljeno. U velikoj su mjeri oni bili neutralizirani zbog njih, a ne zbog nas. Ukoliko uspijemo ponoviti onakvu igru, mislim da ćemo proći dalje”, rekao je Bjelica.