BJELICA OTKRIO KLJUČAN DETALJ KOD DINAMA! Zašto su Modri postali tako ubojiti i moćni?!

Dinamo je u drugome kolu Europske lige na gostovanju u Bruxellesu, svladao Anderlecht s 2:0 i zasjeo je na prvo mjesto skupine D sa šest bodova.

Modri su poveli golom Hajrovića iz penala u 19. minuti, a konačan rezultat postavio je Amer Gojak fantastičnim udarcem u 68. minuti.

Trener Dinama bio je zadovoljan učinkom nakon utakmice.

“Mogu biti zadovoljan, ne samo rezultatom, nego i igrom. Protivnik je u maloj krizi, a mi smo to iskoristili. Znali smo da ćemo kroz sredinu puno toga napraviti. Mogli smo i prije riješiti utakmicu, tresli smo se do Gojakovog pogotka, no takva je bila utakmica. Nismo primili gol i možemo biti zadovoljnim onime što smo prikazali na terenu”, rekao je Bjelica.

Komentirao je i igru svoje momčadi i naglasio je segment zbog kojeg je Dinamo tako uspješan u Europi.

“Bili smo stabilni u obrani, a to je najvažnije ako želite biti konkurentni u Europi”, kazao je Bjelica pa nastavio analizirati…

“Ovo je pobjeda svih jedanaest igrača koji su igrali, a i onih koji su ušli. Šteta što se Dilaver ozlijedio, ali Perić ga je izvrsno zamijenio, ali šteta i za Theophilea koji je dobio crveni karton u samoj završnici utakmice. No, okrećemo se sljedećoj utakmici i napravit ćemo sve da pobijedimo”, veli Bjelica.

Sljedeće dvije utakmice igraju protiv Spartaka iz Trnave…

“Utakmica u Trnavi igrat će se na praznom stadionu, a to je možda naša prednost. Međutim, ja sam već rekao, šest bodova nije dovoljno da se prođe skupina, moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Spartaka i dati sve od sebe”, zaključio je Bjelica.