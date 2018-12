BJELICA NIJE BAŠ PRESRETAN ZBOG ŽDRIJEBA! Evo tko je prema treneru Dinama favorit

Dinamo je izvukao vrlo neugodnog protivnika u nokaut fazi Europa lige. Modri će u veljači, u nastavku natjecanja, igrati protiv češkog prvaka Viktorije Plzenj. Momčad je to koja je do šesnaestine finala Europa lige došla iz Lige prvaka i to zasluženo velikim pobjedama protiv CSKA i Rome.

Ždrijeb je komentirao trener Nenad Bjelica koji je itekako svjestan težine utakmice.

“To je momčad koja zaslužuje poštovanje. Ispali su iz Lige prvaka, možda oni jesu lagani favoriti, ali šanse postoje. Imamo šanse i vjerujem da možemo proći dalje. Težak protivnik, pobijedili su Romu i CSKA, osvojili sedam bodova u Ligi prvaka, idealan protivnik nije, ali to je atraktivan protivnik i za navijače, bit će puno naših navijača u gostima. Protivnik je koji se može proći, ali trebat će nam puno rada i truda da ih prođemo. Imat ćemo dva mjeseca da se upoznamo obostrano. Njima je gotovo prvenstvo jučer, nastavljaju prvenstvo tjedan dana nakon nas, nećemo ih imati priliku gledati, ali pratit ćemo ih na pripremama”, rekao je Bjelica.

Hoće li biti pojačanja? “Baš nikoga ne planiram dovesti. Ako ovi igrači ostanu na okupu neće biti potreba za pojačanjima. Nemam velikih želja, ako nas netko napusti, pokušat ćemo mu naći zamjenu”, kazao je Bjelica.

Planira li odmor?

“Idem u Italiju na skijanje”, zaključio je Bjelica.