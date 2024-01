Bjelica napravio preokret nakon incidenta i kazne: ‘Ovako nikad u životu ne bih trebao reagirati’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U centru njemačke nogometne javnosti zadnjih dana je Nenad Bjelica. Nažalost ne zbog rezultata s Unionom već zbog incidenta na utakmici s Bayernom gdje je Bjelica odgurnuo Bayernovog ofenzivca Sanea koji je pokušao na silu uzeti loptu hrvatskom stručnjaku.

Nakon utakmice u kojoj je Union izgubio s 1:0 Bjelica je rekao da se ne želi ispričavati Nijemcu već se jedino ispričava svojoj momčadi jer ju je iznevjerio. Čini se ipak da je Bjelica promijenio mišljenje te je pripremio javnu ispriku.

“Pogledao sam ovu situaciju više puta, reagirao sam kako nikad u životu ne bih smio reagirati. Žao mi je i moje momčadi, ispričavam se Saneu i svome klubu” rekao je Bjelica danas za njemačke medije.

Šokirao javnost

Nije morao dugo čekati na kaznu. Sportski sud njemačkog nogometnog saveza ga je u četvrtak kaznio s 25 tisuća eura i tri utakmice neće moći voditi svoju momčad s klupe.

Sane je za incident rekao: “Zapravo sam htio samo brzo vratiti loptu kako bih započeo novi napad, a onda su se stvari otele kontroli. On me zgrabio i udario u lice. Ne zamjeram mu, to je za mene već zaboravljeno. Razumijem da je bio malo emotivan nakon situacije u našem kaznenom prostoru. U svakom slučaju, najvažnije je da smo pobijedili.”

Bjelica je krajem studenog 2023. preuzeo Union Berlin, koji je u tom trenutku bio u zoni ispadanja Bundeslige iako je prošle sezone bio hit-klub koji je izborio Ligu prvaka. Klub je trenutno 15. što je jedno mjesto iznad zone ispadanja.