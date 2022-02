BJELICA NAKON VELIKE POBJEDE: ” Samo smo on i ja vjerovali u njega”

Autor: I.L.

Osijek je s 1:0 pobijedio Dinamo u Gradskom vrtu i tako na najbolji mogući način proslavio 75 godina kluba. Grad sa Drave je sada prvi na tablici s dva boda više od Dinama.

“Čestitao bih svojim igračima i navijačima na velikoj podršci. U izjednačenoj utakmici iskoristili smo grešku Dinama i pobijedili. Možda smo mi uložili malo više energije, oni nam nakon Seville nisu mogli toliko parirati. Sretni smo zbog pobjede, ali ovo je samo momentalna situacija. Dinamo ima utakmicu manje, još se puno toga može dogoditi…” izjavio je Bjelica nakon susreta.

Ponovno je junak susreta bio Antonio Mance, a Bjelica je za Novu Tv objasnio kako se napadač vratio u momčad: ”Valjda smo samo on i ja vjerovali da on može biti bitan za nas. Imao je peh, odlučili smo se na posudbu, bilo je tada puno interesa za njega. Ali, kad se pojavila mogućnost da ga se vrati, nazvao sam ga video-pozivom da vidim ima li taj žar u očima, vidio sam da on to ima i odmah ga vratio natrag”

Velika proslava

Bila je ovo 1000. utakmica Osijeka u HNL-u. Zanimljivo u prvoj osijekovoj utakmici u HNL-u u prvih 11 bio je Nenad Bjelica.

“Pokazujemo da možemo u derbijima. Važno je osvajati bodove, mi smo tu dosta dobri. Ali treba nastaviti, ovo je tek početak. Ima još 11 kola do kraja sezone, bit će jednako teško kao i u ovih 25 kola do sada” rekao je za Arenu Spoet trener vodeće momčadi HNL-a.

S druge strane veliko razočaranje je kod stratega Dinama, Željka Kopića: “Kontrolirali smo utakmicu kroz prvo poluvrijeme. U drugom sam osjetio da smo počeli padati. Pokušali smo Andrićevim ulaskom nešto napraviti. Imali smo neke situacije u kojima smo trebali bolje reagirati. Primili smo pogodak, treba Osijeku čestitati na pobjedi. Imali smo nekakvih par situacija, baš je u detalju utakmica otišla na drugu stranu. Moji igrači su išli punom snagom. Osijek je iskoristio svoju priliku, to je to…”

Na pitanje zašto je izvađen Mislav Oršić Kopić je odgovorio da je osjećao slabost. Dinamo u slijedećem kolu ide na Šibenik, a Osijek ide na Lokomotivu.