Bjelica na pragu novog posla, otkaz u poznatom klubu mu odlično došao

Prošlo je nekoliko dana otkako se doznalo da Nenad Bjelica neće nastaviti s poslom na klupi Trabzonspora, a poslije vijesti o kraju puta s Turcima, nekadašnji trener Dinama i Osijeka je u igri za novi posao, po informacijama iz Velike Britanije, točnije, iz Škotske.

Traži se novi trener Rangersa, velikog škotskog kluba, a kako je objavio TEAMTalk, Bjelica je kandidat za taj posao.

U ovom slučaju, nekadašnjem treneru Dinama i Osijeka je odlično došao otkaz koji je nedavno dobio Michael Beale poslije 10 mjeseci boravka na klupi Rangersa.

Nakon toga, klupu je preuzeo Steven Davis, međutim, radi se o samo privremenom trenerskom rješenju dok se traži Bealeov nasljednik.

Sada je u igru ušao Nenad Bjelica, objavio je TEAMTalk, što bi za hrvatskog trenera bio brzi povratak poslu nakon odlaska iz Turske.

