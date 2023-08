Bjelica kvari posao Dinamu: Bivši trener već krenuo po bivšeg kapetana

Nakon kadrovskih promjena Dinamo se odlučio aktivirati i na tržištu igrača, a jedna od velikih želja kluba iz maksimirske šume je povratak bivšeg kapetana Arijana Ademija.

Ademi je tijekom zimskog prijelaznog roka otišao u Kinu, gdje nastupa za Beijing Guoan, ali tamo mu u zadnje vrijeme baš ne cvjetaju ruže.

Naime, Ademi je u zadnje tri utakmice samo jednom ušao u igru i to u sudačkoj nadoknadi, dok je dva put ostao na klupi pa se čini kako bi epizoda u Kini mogla završiti za bivšeg kapetana Dinama.

🗞️ Trabzonspor are currently in negotiations with Chinese club BJ Guoan about a possible loan for Arijan Ademi.

Croatian coach Nenad Bjelica really wants to reunite with Ademi in Turkey.

{Takvim} pic.twitter.com/LJo0wnAD5p

— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) August 16, 2023