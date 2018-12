BJELICA KOMENTIRAO DINAMOVO ČUDO! ‘Dečki su igrali s mudima, skidam kapu za sve što su napravili’

Dinamo u posljednjem derbiju u 2018. godini na Maksimiru svladao najvećeg rivala, Hajduk, s minimalnim rezultatom. Pred svojom je publikom slavio s 1:0, pogotkom Kadziora u 49. minuti, a bio je to fantastičan gol iz slobodnog udarca.

Nakon utakmice trener Bjelica komentirao je rasplet ovogodišnje avanture i bio je oduševljen postignućima.

“Bila je ovo teška utakmica, ali sve s Hajdukom su teške. Moram čestitati svojim momcima, odigrali su s karakterom i mišićma, kako bi se reklo – utakmicu su dobili s mudima! Skidam im kapu za sve što su napravili tijekom ove sezone, moj naklon do poda. Imali smo nekih poteškoća, Šunjić ozlijeđen, Ademi ne može igrati… imamo mi alternativu, mogao sam staviti Leškovića, ali to bi njima bio signal da ćemo se braniti, a mi se ovdje nismo došli braniti. Bilo je tu i zamora, dečki su stvarno imali fenomenalnu sezonu, pogledajte samo što su sve ostvarili tijekom cijele godine – prvaci, osvajači Kupa, prezimljavanje u Europi, prvi u skupini u Europi, jesenski prvaci, polufinale Kupa, ma skidam kapu svojim dečkima, svaka čast! A što se tiče koga ćemo izvući u Europskoj ligi… Tko dođe, dođe. Dat ćemo sve od sebe tko god da dođe, svejedno mi je koga ćemo izvući. Bit ćemo spremni za bilo koga i to je zapravo ono što je najvažnije”, izjavio je Bjelica.