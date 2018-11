BJELICA JE TREBAO TRENIRATI HAJDUK! ‘Ponudili su mi klupu, pa me odjednom nisu htjeli’

Nenad Bjelica napravio je malo čudo otkako je stigao u Dinamo i proljeće u Europi postaje sve izglednije. Upravo on bio je gost u emisiji Istinom do gola te je otkrio kako je gotovo bio jednom nogom u Hajduku za vrijeme mandata Ivana Kosa.

“Kada sam bio bez angažman,a poslije odlaska iz Spezije, pozvao me predsjednik Hajduka Ivan Kos i ponudio mi klupu splitskog kluba. Bio sam vrlo zainteresiran za spomenutu ponudu, koja je stigla odmah prvog dana kada je Ivan Kos imenovan predsjednikom. Međutim, Hajdukov trener ipak nisam postao. Razlog? Ivan Kos ponovno me kontaktirao i priopćio mi kako me nije u stanju angažirati. Odjednom me nisu htjeli”, piznao je maksimirski strateg.

Kos je kasnije još dva puta zvao Bjelicu, ali bezuspješno.

“Zvao me još dvaput. Prvi put kada je smijenjen Marijan Pušnik, a drugi put kada je klub morao napustiti Joan Carrillo. Međutim, s Lechom sam imao valjani ugovor. Istovremeno me kontaktirao i Zdravko Mamić, ali i njega sam odbio zbog angažmana u Poljskoj. Mogao sam napustiti Lech jer u ugovoru nisam imao određenu klauzulu, ali poštujem dogovor i držim svoju riječ”, rekao je Bjelica.