Bjelica ima vatreno krštenje u Bundesligi, ide u goste Bayernu

Autor: Dnevno GIŠ

Nenad Bjelica zasjeo je na klupu kluba iz liga takozvane petice, ali Union Berlin sigurno je veliki izazov za hrvatskog stručnjaka, koji bi trebao 0sigurati Bundesligaški status klubu iz glavnog grada Njemačke i sljedeći sezonu, trenutno su predzadnji sa samo sedam bodova.

Union je par godina letio na krilima velikog uspona, plasirali su se u skupinu Lige prvaka, ali borba na dva fronta ostavila je Berlinčane u velikom problemu u domaćem prvenstvu, a niti u Europi im ne ide baš najbolje.





Svoje prvo pojavljivanje na klupi Nenad je imao u LP protiv Brage, na gostovanju u Portugalu odigrali su 1:1, a sada ga čeka najzahtjevnije gostovanje jesenskog dijela prvenstva, ono u Munchenu kod Bayerna, u subotu od 15 sati i 30 minuta.

🗣 Chancen nutzen und ans Limit gehen. #fcunion | #FCBFCU — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 1, 2023

Veliki Favorit

“Naravno, nitko od nas ništa ne očekuje i Bayern je velikim favorit, no upravo u tome vidim našu šansu. Doduše, njegovim igračima ne treba puno prilika za gol, to je jedna od najboljih momčadi na svijetu, ali ne bih posve umanjio naše mogućnosti u ovoj utakmici. Vjerujemo u sebe, igrat ćemo naših krajnjih granica, pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti.

Dakako, moramo poraditi na toj vjeri u sebi, od početka to pokušavam poboljšati unutar naše svlačionice. Razgovarao sa svakim igračem ponaosob, ali i s manjim grupama. Sve to smo odradili pripremajući se za ovog izazovnog suparnika. Puno smo vremena proveli i na putu, gledali smo snimke u tom kratku periodu između dvije utakmice”, rekao je Bjelica, koji će probati doći do prve pobjede za Union nakon čak 13 utakmica bez pobjede te je za kraj prokomentirao Bayern i sutrašnju utakmicu:









“Nije tu samo Kane, trebamo obraćati pažnju na čitavu momčad, pogotovo uz igrače kao što su Serge Gnabry i Leroy Sané. Moramo biti u našem najboljem izdanju ako želimo ostvariti pozitivan rezultat. Što se tiče promjene sustava, u tome ne vidim problem. Momčad se mora psihološki podići, nije to samo stvar taktike. Ali neka vam bude jasno da sad neću otkrivati plan igre za sutra”, zaključio je Bjelica.