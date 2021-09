BJELICA I OSIJEK ‘SRUŠILI’ HDZ-OVU ZASTUPNICU I KVIZAŠA: Nije bilo milosti, sve su obavili brzo!

Autor: I.K.

Osijek je opravdao ulogu favorita u Beletincu u blizini Varaždina i s 3:0 protiv domaće Bednje osigurao je nastup u osmini finala Kupa Hrvatske. Momčad Nenada Bjelice nije se previše mučila s obzirom na to da je do sigurnih 2:0 došla tijekom prvih pola sata, a do kraja je i povećala prednost.

U borbi za osminu finala, Osječane su prema pobjedi nad članom 4. HNL Čakovec – Varaždin usmjerili golovi Jevgena Čeberka (2′) i Petra Bočkaja (29′) u prvom poluvremenu. Do kraja prvog dijela nije bilo promjene rezultata, a Bjeličina momčad riješila je sve dvojbe u nastavku.

Za završnih 3:0 je u 77. minuti zabio Mirlind Daku. Pri kraju utakmice, Osijek je zbog isključenja ostao bez golmana Marka Malenice, a kako je Bjelica do tada već obavio sve izmjene, na gol je stao najbolji strijelac Ramon Mierez koji do završetka susreta nije imao posla.

Pobjeda nad klubom HDZ-ove zastupnice

Slavljem u 16-ini finala, Osječani su preskočili prepreku koju je pred njih postavio domaći klub predvođen predsjednicom Nadicom Dreven Budinski, HDZ-ovom saborskom zastupnicom.

Bednja ima i jednog zanimljivog prvotimca. Riječ je o Robertu Bregoviću, koji uživa u kvizovima, s uspješnim nastupima na popularnima Potjeri i Milijunašu na HTV-u. Bregovićevu priču su uoči utakmice protiv Osječana približila 24sata, no na njegovu žalost, na nogometnom terenu i u susretu s favoritom nije bilo uspjeha kao u kvizaškim nastupima.

Osječani se okreću prvenstvu

Nakon prolaska u Kupu, Osijek se sada usmjerava na svoj novi izazov u prvenstvu. U nedjelju u devetom kolu će kod kuće igrati protiv Gorice.