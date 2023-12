Bjelica i njegovi ne mogu protiv snijega u Njemačkoj, propala im velika utakmica

U Njemačkoj je na nogometnoj sceni danas u fokusu ždrijeb skupina Eura s početkom u 18 sati u Hamburgu, ali igraju se i utakmice, no neće se moći odraditi baš sve planirano.

Pada obilni snijeg koji je paralizirao dijelove zemlje, a među onima koji su zbog toga na gubitku našli su se i Nenad Bjelica sa svojom momčadi Union Berlina, s Josipom Juranovićem u njihovim redovima. Neće moći biti u akciji u velikoj utakmici protiv Bayerna u Muenchenu u 13. kolu Bundeslige s obzirom na to da je susret odgođen.

Trebalo se igrati s početkom u 15:30 sati u Bayernovoj Allianz Areni, ali od toga neće biti ništa.

Snijega je palo toliko puno da se zbog zatvorenih prilaza ne može do stadiona pa će Bayern i Union za svoj dvoboj čekati sretnije vremenske prilike.

Do sada je palo nekoliko desetaka centimetara snijega, što je zaustavilo promet.

Bjelica je na klupi Uniona trebao imati prvu utakmicu u Bundesligi, i to odmah jaku, ali morat će čekati.

Bayern-Union postponed – getting to the stadium impossible with local transport not running, trains in and out of Munich cancelled. Flights suspended till 12.00 too https://t.co/GptGHhUpu1 pic.twitter.com/Q1Je4xhhn9

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) December 2, 2023