BJELICA EMOTIVNO O OLMU: ”Težak je bio rastanak, ali izabrao je sjajnu sredinu za mladog i potentnog igrača

Dani Olmo napustio je pripreme Dinama u Rovinju, odletio za Leipzig gdje ga čeka liječnički pregled i po svemu sudeći potpis ugovora s istoimenim klubom koji vodi na bundesligaškoj ljestvici.

Dinamov trener Nenad Bjelica oprostio se s mladim Španjolcem, sam priznaje da mu nije bilo lako…

”Vjerojatno je njemu bilo najgore, trebao se odlučiti. Srećom, imao je nekoliko dobrih ponuda i odlučio se za RB Leipzig. Vjerujemo da će i tamo pokazivati sve što je pokazivao u Dinamu i da će na najbolji način moći napredovati. Vidio sam da je bio uzbuđen, oprostio se danas od suigrača, izgledalo je to poprilično emotivno. I meni je bilo emotivno. Dinamo mora bez njega, on mora bez Dinama i želimo mu sve najbolje u budućnosti”.

Bjelica je dobro upućen gdje Olmo nastavlja karijeru:

”Dobar je to izbor, Olmo ide u klubkoji jako dobro razvija igrače, koji je u ovom trenutku prvi na ljestvici Bundeslige, koji je iz godine u godinu bolji, ima dobrog trenera, puno drži do mladih igrača i još igra Ligu prvaka. To je sigurno ekipa u kojoj će se on moći dobro razvijati. Nama će on nedostajai, za njega nema zamjene, to je svima jadno. No, netko će dobiti dobru prilikuda mu bude barem dostojna alternativa, ponajprije Majer, Ivanušec ili Gojak. Ne mislim da nekoga trebamo hitno dovesti zato što je otišao Olmo”, rekao je Bjelica.