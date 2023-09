Bjelica dočekao igrača zbog kojeg se teško spava: ‘Zvuk je bio kao da prolazi motor’

Nenad Bjelica je ovog ljeta na klupi Trabzonspora dočekao niz novih igrača, uključujući Hrvate Mislava Oršića, Filipa Benkovića i Tonija Teklića, a nakon što je Oršić u pripremama pretrpio tešku ozljedu koljena, trebalo je naći još nekoga za pojačavanje konkurencije u naletu na gol protivnika.

Na kraju prijelaznog roka je u Trabzonspor došao Nicolas Pepe, 28-godišnji krilni napadač iz Obale Bjelokosti, koji je za vrijeme reprezentativnih okupljanja, po iskazu jednog suigrača, zbog glasnog hrkanja bio prava napast dok je trebalo probati zaspati.

O tome je preklani u ‘podcastu’ OnTheJudy govorio Wilfried Zaha, drugi reprezentativac Obale Bjelokosti, koji je od ovog ljeta također u Turskoj, u dresu Galatasaraya.

‘Zbog Nicolasa Pepea sam morao tražiti da me premjeste u drugu sobu”, pričao je Zaha o tome kako je biti ‘cimer’ s novim igračem momčadi Nenada Bjelice.

“Zvuk je bio kao da prolazi motor. Bilo je to ludilo”, dodao je Zaha.

“Preselili su me u sobu sa Salomonom Kalouom, rekao mi je da se i on trebao premjestiti”, zaključio je Wilfried Zaha o napasti koju Pepe predstavlja dok spava.

