BJELICA BOCNUO OSIJEK: ‘Žele da prođemo u LP? Pa da, kada im to nosi 5 milijuna kuna’

Nagrade su ove sezone bogate

Nenad Bjelica održao je press konferenciju uoči derbija 4. kola HNL-a protiv Osijeka u Maksimiru (20 sati).

“Nakon utakmice s Astanom, odradili smo regeneracijski trening s 14 igrača koji nisu igrali. Nakon zadnjeg treninga vidjet ćemo tko će biti na raspolaganju. Gojak imam problema jer je dobio udarac u koljeno, Budimir je igrao pod injekcijama, dok će svi ostali biti na raspolaganju. Raspoloženje je dobro unutar momčadi, očekujemo dobru momčad Osijeka, lidera prvenstva. Nadam se dobroj utakmici i pobjedi”, krenuo je trener.

Tko će čuvati gol Modrih?

“Ne vidim problem, jako dobro podnose konkurenciju, Zagorac i Livaković dobri su prijatelji. Imamo dva vrhunska vratara, imam maksimalno povjerenja u obojicu. Zagorac je odradio svoj posao više nego vrhunski, dok je Livaković reprezentativac, drugi golman na popisu izbornika, moramo respektirati taj status. Mnogo je utakmica do kraja sezone, svi će dobit priliku. Sretan sam što kao trener imam takav luksuz.”

Kakav je utjecaj trenera Zekića na momčad Osijeka?

“Konstantno rastu, svake godine se poboljšavaju organizacijski i igrački. Jako su ozbiljan klub, povijesno jedan od najvećih hrvatskih klubova, financijski stabilan i jako dobro posložen. Apsolutno su u ekspanziji i to pokazuju na startu prvenstva. Protiv Glasgow Rangersa bili su čak i bolji, i zaslužili prolaz, to pokazuje njihovu snagu. Individualno imaju jako puno zanimljivih igrača, nadam se da ćemo mi uspjeti ponoviti ono što smo pokazali u zadnje četiri utakmice: vrhunsko zalaganje, dobra disciplina u igri, efikasnost i na kraju pobjeda. Zekića dugo poznajem, kratko smo igrali zajedno ’93. Jako je dobar trener, pokazuje to svojim rezultatima, ekipa ga slijedi.”

Zekić je poželio da Dinamo prođe u Lp, ali da neće pokloniti pobjedu?

“Poželio je zato što će im to donijeti pet milijuna kuna, pa je interes da Dinamo uđe u Ligu prvaka. Šalim se, naravno. Ne očekujem poklone ni od koga u životu, deset godina mi je trebalo da dođem do Dinama. Očekujem fer i korektnu utakmicu, nadam se našoj pobjedi, ali poklone ne očekujem od nikoga.”

Kako se momčad priprema za Osijek?

“Pogledao sam njihove zadnje dvije utakmice, pripremamo se od utakmice do utakmice. Želimo Osijek uspješno prekoračiti, idemo korak po korak. Gledam utakmice svih hrvatskih klubova na televiziji kad imam mogućnost, tako dobivam informacije o tim momčadima, a detaljno analiziramo protivnike pred utakmicu. Igračima ćemo sutra pokazati 20 minuta analize Osijeka, tako će biti i protiv Young Boysa, tako je bilo i u Astani. Ništa specijalno ne mijenjamo, isti je ritam priprema za utakmicu.”

Zašto Lovro Majer ne igra?

“Ozlijeđen je, nije u procesu treninga, za ovaj period do 1.9. neće biti na raspolaganju”

Što očekujete od Muse?

“Jučer je Mario trenirao s ekipom. Bio je na posudbi u Lokomotivi, iskusan je, ozbiljan i dobro je startao u sezonu. Smatramo da može pomoći da bude konkurencija Leovcu”

Tko je najopasniji u Osijeku?

“Henty je u najboljoj formi i Marić je dostigao visok nivo forme, potom Hajradinović, pa Bočkaj koji ima sjajne prekide… U ofenzivni su jedan vrlo opasna momčad, ali imamo dovoljno snage i energije da im se suprotstavimo.”