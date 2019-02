BIZARNA SITUACIJA! Nećete vjerovati koliko navijača se još uvijek nije vratilo sa SP-a u Rusiji

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je kako je oko 5500 stranih navijača ostalo u njihovoj zemlji gotovo sedam mjeseci nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Većina, njih čak 1863, su Nigerijci, koji su igrali s Hrvatskom, Argentinom i Islandom u skupini. Potom slijede Vijetnamci kojih je ostalo 911, a treći državljani koji se nisu vratili kući su oni iz Bangladeša 456. Primjećujete da potonje dvije države nisu niti sudjelovale na Mundijalu…

Međutim rusko ministarstvo tvrdi da su tisuće navijača ostale su u Rusiji nekoliko tjedana nakon završetka SP-a, ali da su ovih 5500 ljudi uglavnom su imigranti.

Oni su zloupotrijebili Fan ID, hvaljeni sustav akreditacija za Svjetsko prvenstvo, koji je omogućavao stranim državljanima da tijekom SP-a bez vize uđu u Rusiju.

Fan ID viza vrijedila je do 31. prosinca do kad je u Rusiji bilo oko 12.000 njezinih nositelja, a Rusi su objavili da očekuju da će do kraja ožujka riješiti situaciju s preostalim imigrantima. Puno njih zatražit će u Rusiji politički azil, a svi koji ga neće dobiti bit će deportirani.