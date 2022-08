BIZARAN TRANSFER NAPADAČA VILLARREALA: Vratio se u klub i sada će prijetiti Hajduku

Hajduk je sinoć poražen od Villarreala s 4:2 te nada u senzaciju na Poljudu još itekako postoji. Villarreala je dan poslije pobjede potvrdio povratak svog napadača u klub.

Nebi bilo to ništa čudno, ali Paco Alcacer se vratio u kub nakon samo 24 sata. Paco je otišao na posudbu u UAE u klub Al Sharjah odradio slikanje i konferenciju te se vratio natrag u Španjolsku. Let do tamo trajao je 8 sati, a UAE-u je proveo manje od 30 sati što znači kad računamo povratni let više je bio u avionu nego u Emiratima.

Ovo definitivno spada među najkraće posudbe ikad, a što se zapravo dogodilo još se ne zna. Sigurno je da se vraća u redove ‘žute podmornice’ te će pokušati potopiti Hajduk na Poljudu.





Vrlo dobre brojke

Paco je u dresu Villarreala zadnje dvije i pol godine te je u tom periodu skupio 76 nastupa i 21 pogodak. U karijeri je igrao još za Gtafe, Valenciju, Barcelonu, Gatafe i Borrusiu Dortmund.

Za Španjolsku je u 19 utakmica zabio čak 12 golova. Pravi razlog možda nikad nećemo saznati, a tko zna možda mu je zasmetala klima, kuhinja ili nešto treće.