Bivši Vatreni zapalio u Srbiji, ne vjeruju što priča: ‘Split poludio, on ponajviše’

Dolazak Ivana Rakitića u Hajduk imao je odjek i izvan Hrvatske. S obzirom na to da je dugo igrao u Španjolskoj za Sevillu i Barcelonu, o velikom poslu splitskih Bijelih piše se u toj zemlji s fokusom na Rakitićev povratak kući i na veliki doček na predstavljanju jučer navečer u Splitu.

O Hajduku i Rakitiću se piše i u Srbiji, a tu je u fokus došao javni istup Nikole Kalinića, odnedavno sportskog direktora Hajduka, koji je u danima na terenu bio Rakitićev suigrač u hrvatskoj reprezentaciji. Bivši napadač Vatrenih isticao je veličinu Hajduka, na što je naglasak stavio srpski Mozzart Sport.

“Uvod je nepotreban. Ovo je jedan od najvećih transfera u povijesti Hajduka i Hrvatske. Igrao je u velikim klubovima, osvajao trofeje, a ovo mu je najveći klub u karijeri. U to će se ubrzo i sam uvjeriti”, prenio je Mozzart Sport što je imao za reći Nikola Kalinić, čudeći se što to govori o Rakitiću.

Sjetili se Rakitićevih klubova

“Split poludio, sportski direktor ponajviše: Rakitiću je Hajduk najveći klub u karijeri!”, piše Mozzart Sport u naslovu svojeg teksta, u kojem se podsjeća i na Rakitićeve ranije klubove, Basel, Schalke, Sevillu i Barcelonu, s kojom je bio prvak Europe i igrao je u legendarnoj generaciji s tri velika naslova u istoj sezoni. Bilo je to u sezoni 2014./15., kada je Barcelona osvojila španjolsko prvenstvo, Kup kralja i Ligu prvaka.

Dodali su i Kalinićevo pojašnjenje situacije o sadašnjem Hajduku. “Nema mladih i starih igrača. Ili može ili ne može. Ima mladih koji ne mogu ništa, a ima i onih od 36 godina koji mogu puno. Tko brani mladim igračima da se nametnu? U Hajduku je teško igrati”, kazao je sportski direktor, donedavni napadač.

Donose se i Rakitićeve riječi s predstavljanja u Splitu. “Imao sam tu želju zaigrati u Hrvatskoj i nema ljepšeg osjećaja nego igrati u svojoj državi. Nije bitno u koliko sati i kakva je trava, ali fantastično je igrati u HNL-u za Hajduk. Tu sam kako bih pomogao Hajduku i sve reakcije ću primiti primiti s maksimalnim poštovanjem”, rekao je nakon dolaska na Poljud.

Emocije su proradile

"Kad me vjenčani kum nazvao i zaplakao od emocija, tu je sve rečeno. To je čista odluka srca, emocija, ljubav… Predjsednik, direktor i tvrtka Tommy pokazali su da me žele ovdje. Kad je iskočila mogućnost za dolazak u Hrvatsku, u igri je bio samo Hajduk. Žena je Španjolka, ali je upoznala ljude, zavoljela ih… To je na kraju najbitnije. Vidjeti sretne ženu, djecu, kuma…", dodao je Rakitić na predstavljanju.









Kazao je i riječ-dvije o tome koliko poznaje sadašnji Hajduk. “Pratio jesam, ali ne mogu reći da znam sve detalje. Takav sam tip da ću nekoliko dana gledati, analizirati i upoznavati se s protivnicima. Neće biti problema, a naše ljude znam. Ostalo ću nadoknaditi i biti spreman”.

Tema je bio i napad na naslov prvaka, što Hajduk čeka još od 2005. godine. “Svi imamo istu želju, pobijediti u svakoj utakmici. Tek sam sletio, jedva čekam upoznati trenera i suigrače. Svi imamo taj gen u sebi da jednostavno stalno želiš pobjeđivati, pa čak i djecu kad igramo Uno karte. Idem iz utakmice u utakmicu i ne razmišljam što će biti za šest, sedam ili devet mjeseci”, kazao je Rakitić.