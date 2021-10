BIVŠI VATRENI PROŠAO TRI OPERACIJE, OSTAO BEZ KOSE, OPLJAČKALI GA! Evo što danas radi, život ga nije mazio!

Autor: J.Č

Bivši hrvatski reprezentativac, Ivan Klasnić, danas se bavi skautingom. Poznati napadač u klupskoj je karijeri zabio 150 pogodaka u 451 nastupu, a za Vatrene je poentirao 12 puta u 41 utakmici. Najviše ga pamtimo po dobroj predstavi na Europskom prvenstvu 2008. godine.

Pretpostavljamo da traži igrače slične sebi, ali i igrače slične bivšim zvijezdama Vatrenih.

“Bavim se skautingom, postao sam agent, diljem Njemačke i ostalih zemalja tražim nove Petriće, Rakitiće, Klasniće…”, započeo je Klasnić.

“Ne bih o imenima”

Na pitanje ima li doista igrača koji bi mogli biti nove zvijezde Vatrenih, Klasnić je za Sportske Novosti otkrio:

“Ima, ali ne bih o imenima, ispast će da se reklamiram. Na vrijeme ćete saznati sve. Činjenica je da me ovaj posao ispunjuje, vjerujem da ću biti uspješan.”

U razgovoru se dotaknuo i sadašnje reprezentacije, koja po njemu ima potencijala, ali nedostaje mu ‘udarna igla’.

“Istina je da nemamo klasičnu špicu, no to je normalno u svijetu. Danas su prave špice rijetke, momčadi to nadoknađuju igrom cijele ekipe. Za početak, ne bih ‘razbijao glavu’ o Vatrenima”, nastavio je bivši napadač.

Kramarić i Petković to nisu

Rekao je svoje mišljenje Klasnić o Kramariću i Petkoviću, igračima koje se u zadnje vrijeme često kritizira zbog manjka golova, pogotovo za reprezentaciju.









“Krama je čudo igrač, no on nije ‘devetka’, on je ‘devet i pol’. Najbolje funkcionira kad je iza nekog gol-igrača, ali s obzirom da takvog nema, uvjeravam vas da će ga uskoro biti. On je odličan napadač i gol će ga uskoro pomaziti”, izjavio je Klasnić.

Podsjetimo, Kramarić nije bio strijelac za Vatrene već godinu dana, a u istom razdoblju u Hoffenheimu ih je zabio 20.

Petković također treba gol-igrača uz sebe jer kretnjama odlično stvara prostor za suigrače, iako građom tijela ne priliči ‘playmakeru’.

“Istina, nisam previše pratio HNL, no ono što sam vidio u ‘kockastom’ dresu govori mi da ima mjesta u reprezentaciji, može biti od ogromne pomoći”, objasnio je 41-godišnjak.