Bivši vatreni poručio: ‘Ne daj bože da Hajduk bude prvak, Dinamo to ne smije dozvoliti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Još malo je ostalo do povratka HNL-a. Dinamo i Lokomotiva će u utorak odigrati zaostalu utakmicu, a tri dana kasnije Varaždin i Slaven Belupo odigrat će prvu utakmicu 20. kola.

Vodeći na ljestvici je Hajduk koji je na trenutak i zaboravio na to jer glavna vijest u Splitu je povratak legendarnog Ivana Perišiča. “Bili” su na vrhu sa šest bodova ispred Rijeke i sedam ispred Dinama koji ima dvije utakmice manje od Hajduka, a Rijeka jednu.

Bivši Dinamov napadač Tomo Šokota gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i komentirao kako će izgledati nastavak prvenstva. Šokota koji je veliki Dinamovac otvoreno je rekao da ne želi titulu Hajduka.

Upozorava na lavinu

“Ja sam već jednom rekao, ne daj Bože da Hajduk bude prvak. Ja sam bio u Benfici koja 11 godina nije bila prvak, a mi smo tada uzeli naslov. I znam što je to. To je bilo ludilo. Jer ono što se nakupilo godinama, zakotrljalo se i to je trajalo. Benfica se nakon toga počela mijenjati, lavina se zakotrljala.”

Zatim dodaje: “Dinamo mora sve napraviti da ove godine bude prvak. I da ne dozvoli Hajduku da ne počne svoju lavinu. Hajduk je sve bliži Dinamu, ali i Rijeka, i Osijek. Moram priznati, nije prvi put da sam rekao – Ne daj Bože da Hajduk bude prvak.”

Podsjetimo, Šokota je dijete Dinama, a u Benficu je otišao baš s Maksimira i tamo proveo četiri godine. Igrao je još za Porto, Lokeren, Olimpiju, a karijeru je zaključio u Futsal Dinamu. Za vatrene je skupio 8 nastupa i zabio dva gola.