Bivši Vatreni nije mogao smisliti Ibrahimovića: ‘Samo zato što je žestok, maltretira svakog’

Bivši hrvatski reprezentativac i sadašnji igrač Bešiktaša Ante Rebić, nije se baš na lijepi način oprostio od Milana, a izgleda kako je Ante imao i velikih problema s Zlatanom Ibrahimovićem, koji ga je očito bio uzeo na zub.

Ibrahimović je bio poznat kao igrač koji nije prezao pred verbalnim i fizičkim sukobima s igračima, kako tuđe, tako i vlastite momčadi, a u svlačionici Milana, Rebić mu je bio jedna od glavnih meta.

Iako više obojica ne igraju za rosso-nere, Rebić je tijekom svog boravka u Milanu bio česta meta Ibrinih neslanih šala, o kojima je progovorio Ante.

Nije ga volio

“Drago mi je što ću konačno biti bez Zlatana Ibrahimovića. Taj čovjek zna manipulirati trenerom i cijelom momčadi samo da bude u prvih jedanaest”, započeo je Rebić svoj ekspoze o Ibrahimoviću i nastavio:

“Zakasnio bi na trening i počeo me zadirkivati, smijao mi se i rekao ‘Rebbii, došao si tako rano, a ti si toliko trenirao samo da bi bio na klupi ovaj vikend’ …svi bi se smijali ne vidjevši ništa loše u tom čovjeku, uključujući i trenera.

