Bivši Vatreni je odrastao među ‘zločestima’: S vremenom je postao kao oni

Autor: Ivan Lukač

Još od zime ne prestaju natpisi o tome gdje će Ante Rebić nastaviti karijeru. Spominjao se Hajduk, razni talijanski klubovi, Saudijska Arabija, a sada se piše o njegovoj mirovini iako mu je tek 30 godina. Ne bi to nikoga previše iznenadilo jer Rebić je oduvijek bio svojeglav, a kada je odrastao bio je dio momčadi koja je bila puna “luđaka” kako su sebe nazivali.

Svoju profesionalnu karijeru Rebić je započeo na Parku mladeži kao član RNK Splita. Bilo mu je samo 17 godina kada je debitirao za prvu ekipu. Momčad je tada bila puno “zločestih” dečki: Križanac, Hrgović, Obilinović, Zagorac, Erceg… Svoj razvoj što nogometni što životni proveo je upravo s njima pa je s vremenom kroz karijeru postao kao oni.

Nije tu ništa loše. Svi su oni imali tu pozitivnu bahatost, ali dojam je da je Rebić otišao korak dalje pogotovo zbog tvrdoglavosti. Bila je to sjajna ekipa koja je na svoj čisti talent ostvarila velike uspjehe kada su završili kao treći u HNL-u i odlično igrali kvalifikacije za Europu. Bez puno dileme Rebić je bio najveći talent te momčadi Brz, snažan, dobre tehnike Rebić je bio veliki talent hrvatskog nogometa koji je nastao kao projekt RNK Splita.

Sukob s Dalićem

Njegov put išao je dalje kroz Fiorentinu koja mu nikada nije dala šansu. Počeo je ići od posudbe do posudbe, ali dojam je bio da nigdje nije dovoljno dobar da ostane. Onda je 2016. stigao ključni spas za njegovu karijeru koja je u to vrijeme bila zalutala. Niko Kovač doveo ga na posudbu u Frankfrutu. Bilo je to ključno da se vrati i među Vatrene za koje je debitirao 2013., ali nije pozivan od 2015.

Prve sezone nije bilo idealno, ali Kovač ga je čekao te je u sezoni 17/18 Rebić dokazao da je vrijedilo čekati. Postao je jedan od najopasnijih napadač Bundeslige. U finalu njemačkog Kupa je s dva gola srušio Bayern (3:1) i donio Eintrachtu prvi trofej još od 1998. godine. Vratio se u reprezentaciju i onda zabio gol koji mu je obilježio karijeru. Naravno, sjajni volej protiv Argentine koji je zapravo svima nama otvorio oči da Dalić i momčad mogu daleko.

Veliki transfer Ante Rebića. Destinacija za transfer ljeta 2019. godine bio je Milan gdje je hrvatski reprezentativac došao na posudbu. Izgledalo je to dobro u početku, ali već u sezoni 20/21 krenuli su problemi. Pad forme, ozljede. Slijedeće sezone bio je joker s klupe da bi u sezoni 22/23 praktički bio samo na klupi bez ikakve minutaže. Za momčad sa San Sira odigrao je 123 utakmice i zabio 29 golova. Milan je zamijenio Bešiktašom što je bila loša odluka kao što danas znamo.









U međuvremenu nastao je i sukob s Dalićem nakon ispadanja s Eura 2021. “Nakon svega nije ni bitno tko je ‘krivac’ činjenica je da smo zadnje 2-3 godine s**nje… Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku! ‘Zajedno smo jači'”, pisalo je u objavi koju je kasnije obrisao.

Rebić je zaista bio veliki talent i čovjek koji da se i umirovi danas može biti ponosan na svoju karijeru jer je zaista impresivna. Samo ostaje neka mala žal jer smo svi mislili da je mogao još puno dati pogotovo u dresu Vatrenih. Uostalom već je bio u krizi u svojoj karijeri pa se izvukao. Možda opet isto ponovi ipak je čovjek kojeg je upornost i tvrdoglavost krasila.

Rebić nikad nije zaboravio otkuda je došao. Cijelim Vinjanima Donjim plaća režije, a na Parku mladeži stoji njegov dres iz Rusije. Kao podsjetnik da jedan posrnuli klub dao osvajača svjetskog srebra.