Bivši Vatreni izazvao je šok, ali opet je to napravio: Njegov čin je zaista šokantan, možda ga je ova stvar zasmetala

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Da se bojim ne bih prihvatio ovu dužnost”, govorio nam je Silvio Marić, proslavljeni hrvatski nogometaš, reprezentativac, član Dinama, Newcastlea, Porta, Panathinaikosa, nakon što je u prvom mahu preuzeo direktorsku poziciju u Rudešu.

Iako u nogometu aktivan nije bio određeno vrijeme, on je bio odlično upućen u zbivanja, bio je u top fizičkoj i psihičkoj formi, željan izazova i uspjeha. Vijest je bila jaka, Marić u Rudešu. Klub je time pokazao velike ambicije.

Nije se Marić kao većina bivših nogometaša odlučila za trenerski zanat, njemu je trebalo, a takav je lik, nešto još žustrije i pokretnije. On je postao sredinom 2022. godine novi direktor Nogometnog kluba Rudeš, tadašnjeg drugoligaša koji je imao kristalne ambicije – domoći se Prve lige. Te godine nije uspio Rudeš u tom naumu, ove jest.





Već je jednom to napravio

No, kako je ovih dana Silvio Marić samo tjedan dana prije prvoligaškog natjecanja otišao iz Rudeša nastao je šok. Međutim, mnogi će zaboraviti da je on već jednim nakratko napustio Rudeš, pa se vratio. Odlasci i dolasci su mu izgleda u habitusu.

Uvijek je imao zarazan osmijeh. A na terenu je bio kao stijena, toliko pokretljiv da nismo znali na kojoj poziciji uopće igra. Kao što nam ni sada nije jasno koju je igru odigrao. Ta, Rudeš je ušao u Prvu ligu, nešto prije postavio je i čuvenog Josipa Šimunića za predsjednika, a za trenera je doveden Robert Prosinečki. Da se nije Silvio Marić osjetio malo zanemaren u tom društvu? Njegov čin je zaista šokantan.

Kao sportski direktor, zadužen za strukturu nove prvoligaše momčadi možda je upao u kakve razmirice s predsjednikom kluba ili trenerom. Opet, to se moralo izgladiti, diplomatski sa svih strana. Ovako, i sam klub Rudeš, kao jedna perspektivna sredina gubi na ugledu. Takve stvari ne bi se smjele događati neposredno prije početka sezone.

Pogotovo, jer Silvio Marić sigurno ima velike zasluge za uspon Rudeša, za konkretan uspjeh što je ulazak u društvo najboljih.

Oni koji dobro znaju Marića lakonski će vam reći da je temperamentan i odlučan, pa čak u nekim trenucima i nezgodan za suradnju. No, to je dio njegove osobnosti, bez koje zacijelo niti ne bi uspio kao sportaš. Sam se odlučio radije biti sportski direktor nego trener. Ovako nam je to objašnjavao…

“Puno prijatelja me nagovaralo da odem u trenere. Priznajem, nikad me to nije impresivno zanimalo, nekako sam se uvijek više vidio u organizaciji, operativi, razmišljanju… Ja jesam društven čovjek i uvijek sam sve organizirao ja, mislim tu na stvari i dok sam igrao i poslije. Nekako se vidim u tome. Što se tiče ovog novog posla, baš sam sretan da sam se vratio u nogomet ovako direktno, na zahtjevnu dužnost, gdje postoje ambicije i namjere. Nisam tu da životarim nego da svojom nazočnošću nešto i pokrenem. Iznenadio sam se, klub je sređen organizacijski tip-top, s te strane mi je lakše krenuti”.









I nije da nije uspio. No, što se sad dogodilo? Sve izgleda poprilično neozbiljno. Klub sad nema sportskog direktora, a tu će ulogu sada obavljati predsjednik Šimunić. Baš nezamislivo, a pritom istinito.