Bivši Vatreni čekao je Dalićev pad, ali puno se preračunao i završio na marginama

Nepromišljeni potezi i izjave nogometaša često su ih znale koštati klupske ili reprezentativne karijere, svjež primjer je incident s Rujevice, koji je Marka Livaju udaljio od reprezentacije, ali i prije njega igrači su znali napraviti potez, za koji bi možda bilo bolje da su malo promislili.

Tako su dug jezik, ili bolje rečeno prsti, Antu Rebića maknuli iz svih planova Zlatka Dalića, nakon što je buknuo sukob između njih dvojice tijekom i nakon Europskog prvenstva 2021. godine, s kojeg smo ispali u ludoj polufinalnoj utakmici protiv Španjolske.

Dalić je zamjerio Rebiću da je mijenjao kopačke dok je Španjolska zabijala za 3:2, a nakon EP-a Ante je odaslao otrovnu kritiku prema Zlatku, koji mu to nije nikada oprostio.

Podsjetimo, Rebiće je na svojem profilu napisao: “Nakon svega nije ni bitno tko je ‘krivac’, činjenica je da smo zadnje 2-3 godine s**nje… Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu… Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih – Hrvatska!”.

Početak pada

Do tog trenutka Ante Rebić bio je jedan od miljenika Zlatka Dalića, koji je čekao Rebića i kada mu nije išlo, a sve mu je Ante vratio golom Argentini na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Rebić je hitar i vižljast igrač, koji je svojim igrama dospio i do Milana, s kojim je osvojio i Scudetto, ali nakon izbacivanja iz reprezentacije Antina karijera krenula je prema dolje.

