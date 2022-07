‘BIVŠI VATRENI BI MOGAO OVDJE EKSPLODIRATI’: ‘Varaju se oni koji misle da je Dinamo apsolutni favorit lige’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Želim biti iskren, pošten i jasan. Za Dinamo, ili Hajduk, Osijek i Rijeku osvajanje drugog, trećeg ili četvrtog mjesta u domaćem prvenstvu nije nikakav uspjeh„!

U uvodu razgovora nam to govori Saša Peršon, bivši hrvatski reprezentativac, igrač i Rijeke, Hajduka i Dinama, danas je trener, a pomno prati hrvatski nogomet i njegova riječ ima težinu.

„Znate li na što mislim? Ja uistinu je vidim koji se to u Hrvatskoj klub može pojaviti da ugrozi tu veliku četvorku. Za njih, Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeku su praktički zajamčena prva četiri mjesta. I što znači nekome od tih klubova to što je treći ili četvrti. Može ga izvući samo osvojen kup, jer trofej je trofej. Tako se u lanjskoj sezoni ‘izvukao’ Hajduk. Siguran sam da će i ovo nastupajuće prvenstvo biti zanimljivo, isto kao što znam da su u upravama nabrojanih klubova usmjereni samo prema prvom mjestu. Jer, sve druge pozicije iza prvaka uopće nisu vrijedne„, brutalno iskren je Peršon.





‘Zanimljivo i neizvjesno’

Malo smo popričali i o njegovom dojmu s uvodne utakmice sezone, s dvoboja Superkupa Dinama i Hajduka…

„Bilo je zanimljivo, ritmično, pa i neizvjesno. Ma, bilo je bolje nego što dam očekivao, jer riječ je o prvoj utakmici, tek nakon priprema. Takve utakmice znaju biti pažljive, dosadne, nezanimljive. A bilo je posve suprotno. Taman kada smo pomislili da se Hajduk pokazao u dobrom stanju, a igrao je fino u prvome poluvremenu, onda je nestao. Pa se pojavio goropadni Dinamo, a u Hajduku se isticao samo sjajan vratar Kalinić. Jedanaesterci su lutrija i često momčad koja se grčevito brani dobije na penale. Sada nije bilo tako, mislim da je Dinamo zasluženo pobijedio„.

Je li Dinamo apsolutni favorit prvenstva?

„Na sreću nije. Jest veliki, najveći favorit, ali apsolutni nije. Niti može biti nakon one prošle turbulentne sezone. Jest, Dinamo se i ojačao, makar mislim da će do kraja prijelaznog roka nekoga i prodati. Hajduk se osokolio i zacijelo će biti sada pažljiviji u malim utakmicama. Osijek ide na prvo mjesto, u to budite sigurni, trener Nenad Bjelica je jednostavno takav. Zadržao je momčad na okupu, a i on je ostao. Ne bi ostao kada ne bi vidio svoju priliku, takav je tip. Eh sad, Rijeka? Mislim da će biti tvrd orah, i Riječani su tržili. Osobno bih volio da zbog kvalitete našeg prvenstva povrati formu i Alen Halilović. Makar to nije onaj igrač od prije šest-sedam godina. No, njegove godine su mu još uvijek prednost, nadam se da će imati voljni element, Rijeka mu može biti perfektan izbor. Zato će konkurencija biti snažna, a kako svaki klub ima svijest da mu, ponavljam, mjesto od drugog do četvrtog nije uspjeh, to očekujem bijesnu bitku„.

Nikad u našem nogometnom prvenstvu nismo imali toliko aktualnih reprezentativaca?

„Da, i to daje onu pravu draž za navijače, ali vidimo i za televiziju, reklame. Jest, klupski nogomet nam se organizacijski podigao, a bilo bi kao šlag na tortu kad bi svi naši klubovi poosvajali neke bodove u Europi. Da se Dinamo plasira u Ligu prvaka ili Europsku ligu, a ostala tri kluba u to Konferencijsko natjecanje. Eh, to bi ond bila prva stvar i potvrda da se u našem klupskom nogometu zaista dobro radi. Čast domaćem prvenstvu, ali Europa nosi novac, ugled, to je izlog za prodaju, zaradu, to je motiv i nešto posebno. Sjećam se kad sam s Hajdukom igrao Ligu prvaka, došli smo do četvrtfinala, pa to je bila neka druga dimenzija nogometne igre. Osobno, želim to i našim današnjim nogometašima, to iskustvo”!