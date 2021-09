BIVŠI TRENER DINAMA ‘ZAGLAVIO’ U GVINEJI S REPREZENTACIJOM:’ Meci se čuju cijeli dan, čekamo zeleno svijetlo za bijeg’

U ponedjeljak su kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo trebali odigrati Maroko i Gvineja. Ipak, kako stvari stoje, utakmica neće biti odigrana.

Mamadi Dumbuya, pukovnik te vođa demonstranata u Gvineji državnim udarom preuzeo je državu. Cijela situacija izazvala je ogromne nerede.

Izbornik Maroka je nama dobro poznati Vahid Halihodžić.

“Utakmica je otkazana, možda se bude igralo u Maroku, ali još uvijek ne znamo. Meci se cijeli dan čuju u hotelu. Čekamo zeleno svijetlo da bježimo odavde, zaglavljeni smo”, izjavio je ‘Vaha’ za francuski L’Equipe.

Our national team is safe. The federation is waiting for FIFA’s official decision to postpone the match, while efforts are being made to get the delegation back to Morocco following the military coup in Guinea. pic.twitter.com/Ecp1z9wo0I

— Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 5, 2021