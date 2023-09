Bivši trener Dinama o slučaju Livaja: ‘Gdje je taj čovjek koji je napravio nered u reprezentaciji’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Britak i otvoren, bez puno ustezanja kad priča o aktualnim nogometnim temama, nekadašnji trener Dinama Ilija Lončarević imao je čvrst stav i dok je pričao o aferama koje su uzdrmale hrvatski nogomet, a povezane su s reprezentacijom.

Jedna od njih odnosi se na zastavu s ustaškim obilježjima za vrijeme nedavne utakmice protiv Latvije u Rijeci, na Rujevici, zbog čega Hrvatskom nogometnom savezu prijeti kazna nakon što je UEFA pokrenula postupak. Zbog toga je moguće da će Hrvatska protiv Turske 12. listopada u Osijeku igrati pred praznim tribinama u možda i ključnoj utakmici za osiguranje odlaska na Euro.

Lončarević je pričao i o slučaju Marka Livaje, koji i dalje nije u reprezentaciji nakon što je ušao u sukob s dijelom navijača zbog toga što ga je netko vrijeđao s tribina na početku priprema Vatrenih za završni turnir Lige nacija. Dogodilo se ranije ovog ljeta, također na riječkoj Rujevici, a Ilija Lončarević je u emisiji Sport nedjeljom rekao da ga iznenađuje što je autor uvreda još uvijek nepoznat.





‘Livaji nitko nije pomogao’

“Vlast prema segmentima društva treba kontinuirano raditi reda bez obzira na to o kome se radi, o kojem dijelu društva, stadionu, klubu i tako dalje. Zašto to nije riješeno u Rijeci, zašto je Livaja otišao s okupljanja reprezentacije? Otišao je jer mu nitko iz reprezentacije nije priskočio u pomoć”, smatra Lončarević.

“Zašto to nije definitivno riješeno? Zašto nisu drugi dan riješene sankcije prema istom Livaji na finalu Kupa? To se sve baca pod tepih i ide vrijeme. Kad vrijeme prođe, onda dobijemo ovo što dobijemo. Onda imamo ljude koji su protiv uspjeha reprezentacije i to traje godinama”, nastavio je bivši trener Dinama.

“Ovo je napad na državu i cijeli narod. Pustite sad što ćemo protiv Turaka igrati na praznom stadionu, to je najmanji problem. Ovo je nastavak nečega što naša vlast dozvoljava godinama, da na nas bacaju krimen ustaštva, nacionalizma, Gestapoa, ne znam čega”, smatra Lončarević.

Iskusni bivši trener Dinama vratio se i na slučaj Marka Livaje ranije ovog ljeta na početku priprema reprezentacije na Rujevici.

“Daj ime i prezime konačno da znamo tko je i što je. U čemu je problem? Kad smo već kod toga, zašto nema imena i prezimena čovjeka koji je vrijeđao Livaju u Rijeci, koji je napravio, uvjetno rečeno, nered u reprezentaciji? Ne razumijem to”, istaknuo je Lončarević.

Kazna se čeka

Hrvatska na kraju ovog burnog ljeta čeka kaznu pod prijetnjom praznih tribina osječke Opus Arene u važnom susretu s Turcima, a malo će pritom značiti objava Hrvatskog nogometnog saveza da za krivce za ustašku zastavu ide tužba zbog nanesene štete.









Vatrenima bi puno značile ispunjene tribine u Osijeku, no teško da će ih moći biti s obzirom na izgledne sankcije protiv HNS-a.