BIVŠI TRENER DINAMA ISTUPOM ‘ZAPALIO’ SUSJEDSTVO: ‘To što se radi u zemljama bivše Jugoslavije nije dobro’

Vahid Halilhodžić od kolovoza 2019. je na klupi Maroka s kojim radi dobar posao te je prvi u skupini nakon četiri kola s deset osvojenih bodova.

“Zadovoljni smo svi, bilo je teško sve organizirati u ovim vremenima, ali ostvarili smo sve što smo planirali. Plan je napraviti dobar rezultat na afričkom Kupu nacija i plasman na Mundijal. To je i moj neki veliki cilj, bio bi to četvrti put da sam kao izborio uspio neku reprezentaciju kroz kvalifikacije odvesti na smotru najboljih svjetskih selekcija. Naravno, i na Svjetskom prvenstvu je plan napraviti nešto, ne samo otići reda radi”, rekao je za Sportsport.ba bivši trener Dinama.

Osvrnuo se Halilhodžić i na situaciju u bosansko-hercegovačkom nogometu.

“Vidite, često kažem da u državi situacija nije dobra, pa kako će biti i u nogometu? Vidite, žao mi je što se nismo plasirali na Eiropsko prvenstvo. Prokockali smo veliku priliku u baražu. A, kada rezultat nije dobar onda svatko daje savjete i svako voli kritizirati.”

“Nisam blizu, meni je teško nešto više za reći jer ne poznajem dovoljno situaciju. Samo moram naglasiti da su kod nas uvijek krivi izbornici. Trošimo brzo ljude, velika igračka i trenerska imena. Treba malo situaciju pogledati i iz šire situacije. Dobro, normalno je i da trener odgovara za rezultat, ali nije uvijek jedini krivac.”

“Da bi trener mogao pokazati svoje znanje i umijeće treba mu taj jedan olimpijski ciklus od četiri godine. Treba dobro odvagati, dati povjerenje iskustvu. Ne smije biti improvizacije, zahtjevan je izbornički posao. Nije lako raditi, pogotovo u zemljama bivše Jugoslavije. Rezultat se traži odmah, ne gleda se malo šire i onda se troše imena. Po meni to nije dobro.”

Halilhodžić je često isticao da je teško raditi u BiH.

“Razumijem ja da je teško isključiti i nogomet iz tih nekih stvari, ali to nije način s kojim se može krenuti naprijed. Znam vrlo dobro kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. Bio sam tu na početku rata, borio se, izgubio sam sve što sam imao, ali moja shvaćanja su i dalje da sport i nogomet moraju spajati. Često čujem i ono ‘on samo pametuje’, ali osjete se neke stvari. Nije normalno da reprezentacija ne igra u Banjaluci i Mostaru. Vidite, bilo je tih stvari i u bivšoj Jugoslaviji, mislim na to da je netko morao igrati. Ja sam proglašen za najboljeg igrača Jugoslavije, a sjedio sam na klupi reprezentacije. Nisam to tada shvaćao na ovaj način, ali danas je situacija drugačija. Pitali su me jednom zbog čega ne igram, a moj odgovor je bio da mi je dugo prezime i da ne može stati na semafor.”