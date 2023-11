Bivši suigrač Olića i Perišića se srušio i jedva preživio: Otkriveno što je dovelo do drame

Prije nekoliko dana odjeknulo je da je tešku dramu na terenu prošao Bas Dost, nizozemski nogometaš koji je danas u svojoj domovini član NEC-a, a ranije u karijeri, u dresu Wolfsburga bio je u istoj svlačionici s Ivicom Olićem i Ivanom Perišićem.

Dost je pao na teren pri kraju utakmice njegovog NEC-a i domaćeg AZ-a iz Alkmaara u 10. kolu nizozemskog prvenstva, susret je nakon toga bio prekinut u 90. minuti kod 2:1 za NEC, a nakon drame na terenu, 34-godišnji napadač je spašen i oporavlja se nakon intervencije liječnika.

Što se dogodilo? Pretrage su otkrile da se radi o upali srčanog mišića, kako je otkrio nizozemski nogometaš.

“Razlozi mogu biti razni zbog čega dolazi do upale srčanog mišića, posljedice mogu biti dosta ozbiljne, ali ja sam imao sreću da sam na terenu uspješno vraćen u život”, rekao je Dost u izjavi koju je donijela službena stranica njegovog kluba.

“Ne mogu dovoljno naglasiti koliko sam zahvalan liječnicima NEC-a i AZ-a na njihovoj reakciji na terenu”, dodao je nogometaš.

Hoće li se Dost moći vratiti na teren, na to još nema odgovora.

