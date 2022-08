BIVŠI SUIGRAČ MODRIĆA I OLIĆA SASVIM ISKRENO O PREDSJEDNIKU RIVALA: ‘On misli da je kralj, ali ja mislim da je idiot

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ovaj tjedan započele su talijanska i španjolska liga te su time ljubitelji lige petice došli na svoje jer svih 5 liga je sada aktivno. Glavna priča u Španjolskoj je Barcelona.

Katalonski div ovo ljeto je potrošio veliki iznos iako mnogima nije jasno kako jer se zna da su u velikim dugovima te da nekima neće isplatiti punu plaću zbog toga.

U svoje redove doveli su Roberta Lewandowskog, Rapinhu i Koundea za više od 100 milijuna eura. Sve to dosta je začudilo nekadašnjeg suigrača brojnih Hrvata i bivšeg igrača Reala, Rafaela van der Vaarta.





Ljut na Laportea

‘Kako, pobogu, možete kupovati kad nemate novca? Smatram da je to sramota. Glavati Laporta se svuda smije. On misli da je kralj, ali ja mislim da je on pomalo idiot.’

Zatim je nastavio: ‘Barcelonino ime na karti postalo je baš loše. To je sjajan klub i svi žele tamo igrati, ali sada drugačije sudimo i smatram da je sramota igrati za njih.’

Nizozemac je u karijeri igrao s Olićem i Petrićem u HSV-u dok je u redovima Tottenhama igrao s Modrićem, Ćorlukom, Kranjčarom i Pletikosom.

U svom drugom mandatu u HSV-u od 2012. do 2015. igrao je ponovno s Olićem, a tu su bili još Milan Badelj i Ivo Iličević. Ne bi nas trebalo čuditi ako zna bar psovati na hrvatski. Bio je veliki talent, ali u dvije godine u Realu se nije snašao. Sa Nizozemskom je 2010. bio srebreni na SP.