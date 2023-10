Bivši suigrač Hrvata ubijen u napadu na rođendanskoj zabavi: ‘Za njim je ostalo troje djece…’

U napadima koji ovog vikenda bjesne u Izraelu život je izgubila jedna tamošnja dugogodišnja bivša zvijezda s nogometnih terena, 43-godišnji nekadašnji napadač Lior Asulin, koji je izgubio život na proslavi u pustinji u blizini Pojasa Gaze.

Asulin je slavio 43. rođendan, a zabava je prekinuta napadom pripadnika Hamasa s tragičnim posljedicama.

Koliko je ljudi točno stradalo, nije objavljeno, no Izraelci pišu o većem broju smrtno stradalih civila.

Lior Asulin je dugo bio u akciji na nogometnim terenima u Izraelu, u profesionalnoj karijeri koja je trajala od 1997. do 2017. godine.

Bio je suigrač više hrvatskih nogometaša u različitim klubovima, a jedan od njih, danas 49-godišnji bivši Hajdukov golman Tvrtko Kale Dreschler, sjetio se ubijenog Asulina u razgovoru za 24sata.

🚨BREAKING: Famous Israeli Footballer, Lior Asulin, was killed at the desert rave party that was attacked by Hamas paratroopers yesterday morning.

Source: Ynet pic.twitter.com/g9YZb0vlKz

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2023