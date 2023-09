Bivši reprezentativac iznenadio izjavama: ‘Spavao sam s tetkom i sa sestrom’

Umjesto da postane poznat po svojim predstavama na terenu, svojedobni reprezentativac Gabona Shiva N’Zigou svojedobno se pobrinuo da se za njega čuje zbog riječi kojima je opisivao svoj život izvan terena. Bivši član Nantesa i Reimsa u Francuskoj je u vlastitom iskazu za vrijeme jedne religijske svečanosti govorio o smrti vlastite majke, tvrdeći da je bila žrtvovana zbog njegove karijere i zarade.

Kako je N’Zigou tada kazao, šokirajući sve koji su ga slušali ili su za to kasnije doznali, majka mu je ubijena za žrtvu u okrutnom ritualu. Ubio ju je otac, želeći da sin za njegovu korist drži svu zaradu od igranja nogometa, a da majci ne pripadne ništa, po riječima bivšeg gabonskog reprezentativca.

“Majka mi je mrtva, a sada želim priznati da je bila žrtvovana. Potpisao sam puno ugovora, a otac je htio sav novac za sebe. Rekao mi je da će ubiti majku. Probao sam ga od toga odgovoriti, ali svejedno je to napravio. Htio je tako i da bi njezin duh mogao pomoći mojem napredovanju u nogometnoj karijeri”, pričao je bivši francuski prvoligaški igrač.

Nije to bila jedina stvar kojom je N’Zigou izazvao šok govoreći na religijskoj svečanosti.

Nogometaš je tom prilikom priznao i incest.

“Imao sam spolne odnose s vlastitom tetkom. To se dogodilo i sa sestrom, spavao sam s vlastitom sestrom”, govorio je.

“Spavao sam i s muškarcem, a s jednim drugim sam bio u dugoj vezi”, dodao je N’Zigou tom prilikom.

Jedna od tema bila je i N’Zigouova dob. Otkrio je da je pet godina stariji nego je ranije tvrdio, međutim, oko njegove prave dobi i dalje su trajali sporovi. Službeno se vodi da je rođen u listopadu 1983., a po tome, uskoro ga čeka proslava 40. rođendana.

