Bivši Rakitićev suigrač za pola centimetra izbjegao smrt: ‘Izgubio je više od 20 kilograma’

Protekla sezona je za mnoge bila zahtjevna na terenu, ali rijetki su se morali suočiti s takvom dramom kakvu živi jedan od nekadašnjih suigrača Ivana Rakitića u dresu Seville.

Svoju bolnu sudbinu prolazi 29-godišnji španjolski golman Sergio Rico, kojeg je protekle sezone kao člana PSG-a presjekla teška nesreća dok je otišao u svoju domovinu nakon što je pariški klub osigurao novi naslov prvaka u Francuskoj.

Bilo je to vrijeme za predah, Rico ga je odlučio provesti u Španjolskoj na jahanju, a potom, krenula je njegova borba za život nakon što ga je iz sedla izbacio konj. Ozljede su bile teške, bio je primljen u bolnicu u teškom stanju, kako smo već pisali, a potom je krenuo oporavak u kojem je i dalje sve neizvjesno.

Nakon pada s konja u španjolskoj Andaluziji, 29-godišnji golman je 36 dana u bolnici bio na odjelu intenzivne njege, a 19 dana bio je u komi prije buđenja. U bolnim detaljima koje je ovih dana približio The Athletic, strahovalo se za Ricov život, s posebno teškim razdobljem za njegovu obitelj.

Na koncu, nakon velike borbe, The Athletic donosi da je preživio čudesno, no posljedice su ostale.

Neke stvari bile su povoljne, poput ohrabrujuće poruke kojom se Rico javio sa zahvalom svima koji su mu dali podršku.

“Osjećam se jako sretno. Zahvalan sam svima, veselim se ponovno sve vas vidjeti”, poručio je Španjolac ljudima koji su bili uz njega u teškoj borbi, a detalje što je ta borba ostavila za sobom također je približio The Athletic.

Some very heartwarming news from Sergio Rico ❤️ pic.twitter.com/xflFH9nvNG

“Rico je izgubio više od 20 kilograma, sa svakim tjednom na odjelu intenzivne njege koji je donosio približno 30 posto gubitka kapaciteta njegovih mišića”, opisuje se kako je španjolski golman jako oslabio.

Nakon tako teške situacije, nogomet je pao u drugi plan, a teško je vjerojatno da bi se Španjolac mogao vratiti na teren.

“Svi napori bili su usmjereni na to samo da može nastaviti normalno živjeti”, dodao je The Athletic o situaciji u kojoj se našao bivši suigrač Ivana Rakitića u Sevilli.

Koliko je sve bilo ozbiljno? Po procjenama liječnika, nakon pada s konja jedna od ozljeda bila je takva da bi samo pola centimetra dublja rana značila sigurnu smrt.

🚨 Sergio Rico lost more than 20kg in the intensive care unit resulting in a loss of around 30% of his muscle mass. 😨

The Spaniard was injured in the head and neck, but luckily the spinal cord was not damaged.

The doctors indicated that if the wound was half a centimeter… pic.twitter.com/zOAqwudh4a

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 8, 2023