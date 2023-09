Bivši nogometaš mora u zatvor: ‘ U dva mjeseca sam zaradio kao u godinu dana nogometa’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Česte su priče da su mnogi talentirani sportaši odustali od spota jer su upali u loše društvu i na kraju za život zarađivali na ulici. Česte su i priče da su mnogi odrasli na ulici i nakon brojnih incidenta u ranoj mladosti postali uspješni sportaše.

Rijetko se pak viđa da bivši vrhunski sportaši nakon karijere se okrenu narko biznisu bar ne u tolikoj mjeri koliko junak ove naše priče, Španjolac Sergio Contreras ‘Koke‘.

On je u svibnju prošle godine osuđen je na šest godina zatvora nakon što je priznao da upravlja međunarodnom mrežom krijumčara kanabisa. Prevozio ih je kamionima diljem Europe, a sada je prvi put javno progovorio o svemu.





Neobična priča

Portalu Canal Plus France javio se na dopustu iz zatvorske ćelije. Contrerasu je danas 40 godina, a u igračkoj karijeri nastupao je za niz klubova, među kojima vrijedi izdvojiti Malagu, Marseille, Sporting i Rayo Vallecano. Umirovio se u listopadu 2017. nakon bezuspješne jednogodišnje potrage za novim klubom, stoga mu grčki Aris ostaje posebna adresa.

“Život je malo kompliciran, morate plaćati obične gluposti. Bilo bi dobro da tome što prije stanemo na kraj. Dolazim iz četvrti u Malagi, imam kontakte posvuda, ali ja nisam Pablo Escobar! Kad čujem taj pojam “međunarodni krijumčar”, pomislim si “što sam, dovraga, napravio” započeo je svoju ispovijed.

Zatim je dodao: “Kao nogometaš imate sreću velike zarade. Ja sam zarađivao oko milijun eura godišnje, drugi posao taj mi je iznos donio u samo dva mjeseca. Možete mnogo zaraditi, ali i riskirao sam život. U Francuskoj bi te zbog toga mogli vrlo brzo ubiti. Mogu te ubiti i u ovom zatvoru, ali ne bojim se.”

“Zatvor je uvijek otvoren za glupe ljude. Uskoro se vraćam, ne znam koliko ću dugo biti tamo, no osuđen sam do 2027. godine. Kako je biti nogometaš u zatvoru? Ljudi me lakše prepoznaju, ali ništa to ne mijenja” zaključio je.